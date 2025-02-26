https://ria.ru/20250226/dagenergo-2001828246.html
Контролеров "Дагэнерго" уволили за обслуживание майнинг-ферм
Контролеров "Дагэнерго" уволили за обслуживание майнинг-ферм - РИА Новости, 26.02.2025
Контролеров "Дагэнерго" уволили за обслуживание майнинг-ферм
Контролеры "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"), ответственные за обслуживание участков, на которых в последнее время были выявлены майнинг-фермы, РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:42:00+03:00
2025-02-26T22:42:00+03:00
2025-02-26T22:42:00+03:00
россия
происшествия
республика дагестан
майнинг
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МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. Контролеры "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"), ответственные за обслуживание участков, на которых в последнее время были выявлены майнинг-фермы, уволены по итогам служебных проверок, сообщил и.о. директора компании Арсен Гаджиев. "Мной принято кадровое решение: контролеры, ответственные за обслуживание участков, на которых в последнее время были выявлены майнинг-фермы, - уволены по итогам служебных проверок! Такая же участь ждет и других сотрудников, которые будут замешаны в майнинг-фермах", - заявил Гаджиев. Он отметил, что эти контролеры закрывали глаза на нелегальные криптофермеры, находились в сговоре с их владельцами, молчали о хищениях электроэнергии. "Они пытались оправдаться, спрятаться, просили оставить их на местах. Подключали покровителей, искали лазейки. Но времена договоренностей прошли. Никто не должен наживаться на народе, скрываясь за должностями и связями. Мы будем выжигать этот гнойник до конца", – подчеркнул Гаджиев. Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. За два месяца этого года энергетики и правоохранители в регионе "накрыли" еще несколько криптофермер. Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
https://ria.ru/20250219/mayning-2000188753.html
https://ria.ru/20250128/mayning-1996012383.html
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россия, происшествия, республика дагестан, майнинг
Россия, Происшествия, Республика Дагестан, майнинг
Контролеров "Дагэнерго" уволили за обслуживание майнинг-ферм
В Дагестане уволили контролеров "Дагэнерго" за обслуживание майнинг-ферм
МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. Контролеры "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"), ответственные за обслуживание участков, на которых в последнее время были выявлены майнинг-фермы, уволены по итогам служебных проверок, сообщил и.о. директора компании Арсен Гаджиев.
"Мной принято кадровое решение: контролеры, ответственные за обслуживание участков, на которых в последнее время были выявлены майнинг-фермы, - уволены по итогам служебных проверок! Такая же участь ждет и других сотрудников, которые будут замешаны в майнинг-фермах", - заявил Гаджиев.
Он отметил, что эти контролеры закрывали глаза на нелегальные криптофермеры, находились в сговоре с их владельцами, молчали о хищениях электроэнергии.
"Они пытались оправдаться, спрятаться, просили оставить их на местах. Подключали покровителей, искали лазейки. Но времена договоренностей прошли. Никто не должен наживаться на народе, скрываясь за должностями и связями. Мы будем выжигать этот гнойник до конца", – подчеркнул Гаджиев.
Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. За два месяца этого года энергетики и правоохранители в регионе "накрыли" еще несколько криптофермер.
Постановление правительства РФ
от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.