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Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора - РИА Новости, 26.02.2025
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14:20 26.02.2025 (обновлено: 14:29 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001719117.html
Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора
Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора - РИА Новости, 26.02.2025
Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора
Минпросвещения и Рособрнадзору поручено проработать вопрос освоения образовательных программ без обращения к услугам репетиторов, заявил зампред правительства... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:20:00+03:00
2025-02-26T14:29:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзору поручено проработать вопрос освоения образовательных программ без обращения к услугам репетиторов, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Министерству просвещения совместно с Рособрнадзором поручено проработать вопрос повышения качества образования, которое позволит успешно осваивать соответствующие программы без обращения к услугам репетиторов", - сказал вице-премьер на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что необходимо также обеспечить возможность сдачи экзаменов для школьников без привлечения репетиторов.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора

Чернышенко поручил проработать вопрос освоения школьной программы без репетитора

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Школьники перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзору поручено проработать вопрос освоения образовательных программ без обращения к услугам репетиторов, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Министерству просвещения совместно с Рособрнадзором поручено проработать вопрос повышения качества образования, которое позволит успешно осваивать соответствующие программы без обращения к услугам репетиторов", - сказал вице-премьер на правительственном часе в Совете Федерации.
Он отметил, что необходимо также обеспечить возможность сдачи экзаменов для школьников без привлечения репетиторов.
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Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Совет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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