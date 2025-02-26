https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001719117.html

Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора

Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора - РИА Новости, 26.02.2025

Чернышенко поручил проработать вопрос обучения школьников без репетитора

Минпросвещения и Рособрнадзору поручено проработать вопрос освоения образовательных программ без обращения к услугам репетиторов, заявил зампред правительства... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:20:00+03:00

2025-02-26T14:20:00+03:00

2025-02-26T14:29:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

совет федерации рф

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сн_образование

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзору поручено проработать вопрос освоения образовательных программ без обращения к услугам репетиторов, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Министерству просвещения совместно с Рособрнадзором поручено проработать вопрос повышения качества образования, которое позволит успешно осваивать соответствующие программы без обращения к услугам репетиторов", - сказал вице-премьер на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что необходимо также обеспечить возможность сдачи экзаменов для школьников без привлечения репетиторов.

https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование