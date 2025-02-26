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В Бурятии запустили образовательную программу для участников СВО - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.02.2025 (обновлено: 08:42 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/buryatiya-2001631330.html
В Бурятии запустили образовательную программу для участников СВО
В Бурятии запустили образовательную программу для участников СВО - РИА Новости, 26.02.2025
В Бурятии запустили образовательную программу для участников СВО
Образовательная программа для участников и ветеранов СВО "Патриоты Бурятии" стартовала в Бурятии, ее выпускники смогут трудоустроиться на госслужбе и крупных... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:00:00+03:00
2025-02-26T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 26 фев – РИА Новости. Образовательная программа для участников и ветеранов СВО "Патриоты Бурятии" стартовала в Бурятии, ее выпускники смогут трудоустроиться на госслужбе и крупных предприятиях, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "В республике стартовала образовательная программа "Патриоты Бурятии" для участников и ветеранов СВО... Участие в республиканском проекте "Патриоты Бурятии" даст возможность бойцам специальной военной операции обучиться управленческим навыкам для дальнейшей работы на государственной и муниципальной службе, на крупнейших предприятиях республики", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что программа подразумевает полугодовое обучение на базе Бурятского госуниверситета, которое разработано по стандартам президентского проекта "Время Героев" и включает в себя четыре модуля: академический, культурный, спортивный, патриотический и управленческую мастерскую. "Курсантов ожидает работа с наставниками и экспертами, стажировки на предприятиях и в органах власти, индивидуальные планы развития и многое другое. После получения необходимых профессиональных и управленческих навыков финалистам программы будет предложено трудоустройство", - подчеркнул глава республики. По словам Цыденова, для тех, кто сейчас находится на СВО, предусмотрена возможность отложенного обучения после увольнения со службы. На данный момент партнерами программы стали крупнейшие предприятия Бурятии, также в процесс будут вовлечены все органы республиканской и районных властей.
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общество, алексей цыденов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Цыденов
В Бурятии запустили образовательную программу для участников СВО

В Бурятии запустили образовательную программу для участников и ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Алексей Цыденов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 26 фев – РИА Новости. Образовательная программа для участников и ветеранов СВО "Патриоты Бурятии" стартовала в Бурятии, ее выпускники смогут трудоустроиться на госслужбе и крупных предприятиях, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"В республике стартовала образовательная программа "Патриоты Бурятии" для участников и ветеранов СВО... Участие в республиканском проекте "Патриоты Бурятии" даст возможность бойцам специальной военной операции обучиться управленческим навыкам для дальнейшей работы на государственной и муниципальной службе, на крупнейших предприятиях республики", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что программа подразумевает полугодовое обучение на базе Бурятского госуниверситета, которое разработано по стандартам президентского проекта "Время Героев" и включает в себя четыре модуля: академический, культурный, спортивный, патриотический и управленческую мастерскую.
"Курсантов ожидает работа с наставниками и экспертами, стажировки на предприятиях и в органах власти, индивидуальные планы развития и многое другое. После получения необходимых профессиональных и управленческих навыков финалистам программы будет предложено трудоустройство", - подчеркнул глава республики.
По словам Цыденова, для тех, кто сейчас находится на СВО, предусмотрена возможность отложенного обучения после увольнения со службы. На данный момент партнерами программы стали крупнейшие предприятия Бурятии, также в процесс будут вовлечены все органы республиканской и районных властей.
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