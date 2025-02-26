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Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 26.02.2025 (обновлено: 16:12 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/boevik-2001727777.html
Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе
Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 26.02.2025
Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе
Боевик признанного террористической организацией и запрещенного в РФ "Азова"* заочно осужден на 24,5 года лишения свободы за убийство мирного жителя в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:00:00+03:00
2025-02-26T16:12:00+03:00
происшествия
россия
мариуполь
донецкая народная республика
юрий дмитриев
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Боевик признанного террористической организацией и запрещенного в РФ "Азова"* заочно осужден на 24,5 года лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе, он объявлен в международный розыск, сообщило ГВСУ СК России. Как установлено судом и следствием, с 10 по 15 марта 2022 года командир миномета войсковой части 3057 Юрий Дмитриев, исполняя незаконный приказ командования, произвел из миномета БМ-37 калибра 82 мм не менее 10 выстрелов по зернохранилищу, расположенному на выезде из Мариуполя. В результате смертельные ранения получил мужчина, который не принимал участия в вооруженном конфликте. "Приговором суда Дмитриеву назначено наказание (заочно) в виде 24 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве. Верховный суд ДНР признал старшего сержанта Дмитриева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и пунктами "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти). Как уточнили в Главной военной прокуратуре, Дмитриев был объявлен в международный розыск 16 августа 2024 года, Ворошиловский райсуд Донецка 26 ноября заочно арестовал его.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998531322.html
https://ria.ru/20241225/prigovor-1991185170.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, юрий дмитриев, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура
Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Юрий Дмитриев, Следственный комитет России (СК РФ), Главная военная прокуратура, Специальная военная операция на Украине
Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе

Боевика "Азова" Дмитриева заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Боевик признанного террористической организацией и запрещенного в РФ "Азова"* заочно осужден на 24,5 года лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе, он объявлен в международный розыск, сообщило ГВСУ СК России.
Как установлено судом и следствием, с 10 по 15 марта 2022 года командир миномета войсковой части 3057 Юрий Дмитриев, исполняя незаконный приказ командования, произвел из миномета БМ-37 калибра 82 мм не менее 10 выстрелов по зернохранилищу, расположенному на выезде из Мариуполя. В результате смертельные ранения получил мужчина, который не принимал участия в вооруженном конфликте.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко
11 февраля, 07:26
"Приговором суда Дмитриеву назначено наказание (заочно) в виде 24 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.
Верховный суд ДНР признал старшего сержанта Дмитриева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и пунктами "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти).
Как уточнили в Главной военной прокуратуре, Дмитриев был объявлен в международный розыск 16 августа 2024 года, Ворошиловский райсуд Донецка 26 ноября заочно арестовал его.
*Запрещенная в России террористическая организация
Командир украинского нацбатальона Азов* Денис Прокопенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В ДНР вынесли заочный приговор главарю "Азова"* Прокопенко
25 декабря 2024, 11:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаЮрий ДмитриевСледственный комитет России (СК РФ)Главная военная прокуратура
 
 
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