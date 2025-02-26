https://ria.ru/20250226/boevik-2001727777.html

Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе

Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 26.02.2025

Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе

Боевик признанного террористической организацией и запрещенного в РФ "Азова"* заочно осужден на 24,5 года лишения свободы за убийство мирного жителя в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:00:00+03:00

2025-02-26T15:00:00+03:00

2025-02-26T16:12:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Боевик признанного террористической организацией и запрещенного в РФ "Азова"* заочно осужден на 24,5 года лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе, он объявлен в международный розыск, сообщило ГВСУ СК России. Как установлено судом и следствием, с 10 по 15 марта 2022 года командир миномета войсковой части 3057 Юрий Дмитриев, исполняя незаконный приказ командования, произвел из миномета БМ-37 калибра 82 мм не менее 10 выстрелов по зернохранилищу, расположенному на выезде из Мариуполя. В результате смертельные ранения получил мужчина, который не принимал участия в вооруженном конфликте. "Приговором суда Дмитриеву назначено наказание (заочно) в виде 24 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве. Верховный суд ДНР признал старшего сержанта Дмитриева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и пунктами "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти). Как уточнили в Главной военной прокуратуре, Дмитриев был объявлен в международный розыск 16 августа 2024 года, Ворошиловский райсуд Донецка 26 ноября заочно арестовал его.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998531322.html

https://ria.ru/20241225/prigovor-1991185170.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, юрий дмитриев, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура