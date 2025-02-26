https://ria.ru/20250226/boets-2001796173.html

Жительницу Волгоградской области осудили за обман матери пропавшего бойца

Жительницу Волгоградской области осудили за обман матери пропавшего бойца - РИА Новости, 26.02.2025

Жительницу Волгоградской области осудили за обман матери пропавшего бойца

Суд приговорил ранее судимую жительницу города Волжский Волгоградского области к 7,5 годам колонии за то, что обманула мать пропавшего без вести участника СВО,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:46:00+03:00

2025-02-26T18:46:00+03:00

2025-02-26T18:46:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 26 фев – РИА Новости. Суд приговорил ранее судимую жительницу города Волжский Волгоградского области к 7,5 годам колонии за то, что обманула мать пропавшего без вести участника СВО, она писала женщине, что сын якобы жив и выманила у нее около 200 тысяч рублей домой за "возвращение" его домой, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным ведомства, в июле 2024 года ранее судимая жительница Волжского узнала, что у 67-летний волгоградки без вести пропал сын в зоне СВО. Женщина начала писать матери смс, что ее сын жив и есть возможность вернуть его домой, и под любыми предлогами заставляла пенсионерку переводить ей деньги. Всего, по информации прокуратуры, волгоградка перевела ей около 200 тысяч рублей. Позже выяснилось, что боец погиб в апреле 2024 года. В среду Центральный суд Волгограда признал жительницу Волжского виновной в мошенничестве. "Суд приговорил женщину к наказанию в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001781901.html

https://rsport.ria.ru/20250224/levanov-2001257198.html

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происшествия, волжский, волгоградская область, волгоград, россия, сво