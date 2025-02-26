https://ria.ru/20250226/biznes-missiya-2001754346.html

Бизнес-миссия по рыболовству для импортеров из Китая стартовала в Мурманске

Бизнес-миссия по рыболовству для импортеров из Китая стартовала в Мурманске - РИА Новости, 26.02.2025

Бизнес-миссия по рыболовству для импортеров из Китая стартовала в Мурманске

Первая реверсная бизнес-миссия в сфере рыболовства стартовала 26 февраля в Мурманске, в ней принимают участие представители десяти китайских компаний из Пекина, РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:17:00+03:00

2025-02-26T16:17:00+03:00

2025-02-26T16:17:00+03:00

экономика

китай

россия

мурманск

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первая реверсная бизнес-миссия в сфере рыболовства стартовала 26 февраля в Мурманске, в ней принимают участие представители десяти китайских компаний из Пекина, провинций Ляонин, Шаньдун и Гуандун, мероприятие организовал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке правительства Мурманской области и регионального Центра поддержки экспорта, а также при участии АО "ММРП" и его логистических партнеров, сообщает центр."Главная цель мероприятия - стать эффективной площадкой для установления деловых контактов между российскими производителями рыбной продукции и китайскими трейдерами, показать весь потенциал Мурманска, как одного из ключевых центров добычи и переработки рыбы", - говорится в сообщении. С российской стороны в деловой миссии принимают участие 18 производителей из Мурманской, Свердловской и Московской областей. Для них запланированы индивидуальные встречи с китайскими дистрибьюторами и байерами, которые позволят участникам установить прямые контакты и обсудить конкретные условия сотрудничества."Российский рыбопромышленный комплекс играет стратегически важную роль в экономике страны. Он не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и обладает значительным экспортным потенциалом. Рыбная отрасль особенно важна для ряда российских регионов, где она служит основой для экономического роста и создания рабочих мест. В частности, Мурманская область выделяется как один из главных центров добычи и переработки рыбы в России. Этот регион не только активно развивает внутренние производственные мощности, но и представляет собой перспективную площадку для укрепления торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. Особенно актуально это сотрудничество с Китаем, который является крупнейшим мировым рынком потребления водных биоресурсов", - сказала вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.Программа мероприятия включает в себя разнообразные деловые активности. Центральным событием первого дня стала пленарная сессия, на которой выступили официальные лица и ведущие эксперты отрасли, как из России, так и из Китая. Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Россией и Китаем в сфере поставок рыбной продукции. Особое внимание уделили обеспечению эффективных логистических маршрутов и решений, способствующих расширению российско-китайского сотрудничества в сфере поставок российской рыбной продукции на китайский рынок.С презентацией экономических и транспортных возможностей выступила заместитель губернатора Мурманской области, министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова."Мурманская область - экспортно ориентированный регион. География поставок составляет 58 стран, это страны Африки, Азии, Европы, Северной и Латинской Америки. На рыбу и рыбную продукцию приходится значимая доля нашего экспорта", - отметила она.В частности, была обсуждена работа логистического сервиса "Рыбный шаттл". Он позволяет производителям из различных регионов РФ поставлять рыбную продукцию в рефрижераторных контейнерах в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Главное преимущество шаттлов - сокращение стоимости транспортных издержек на 15% и времени перевозки на 5-7 дней, благодаря чему сохраняются потребительские свойства скоропортящейся продукции.Задача второго дня деловой миссии - познакомить китайские компании с местными производствами. Представители китайского бизнеса посетят производственные мощности российских экспортеров в Мурманске, что даст им возможность наглядно оценить масштабы производства, качество изготавливаемой продукции и технологические возможности российских предприятий. Также китайские трейдеры посетят Мурманский морской рыбный порт, где смогут оценить возможности по обеспечению контейнерной загрузки и отправки железнодорожным сообщением.Российским экспортерам-участникам деловых миссий предоставляют значительную поддержку, компенсируя 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".Кроме того, среди мер поддержки, доступных для экспортеров рыбной продукции, - компенсация затрат на транспортировку продукции АПК. Прием заявок на участие в отборе в целях предоставления поддержки стартует 27 февраля в 9.00 (мск) на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250226/vystavka-2001657814.html

https://ria.ru/20250224/byuti-2001353146.html

https://ria.ru/20250221/rets-2000923185.html

https://ria.ru/20250221/gospodderzhka-2000900720.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, мурманск