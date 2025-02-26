https://ria.ru/20250226/berezovskij-2001754696.html

Проигравший выборы мэр Березовского не покинул свой пост

Проигравший выборы мэр Березовского не покинул свой пост - РИА Новости, 26.02.2025

Проигравший выборы мэр Березовского не покинул свой пост

Победившая на выборах мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова и проигравший их Евгений Писцов продолжают работать вместе. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:18:00+03:00

2025-02-26T16:18:00+03:00

2025-02-26T16:18:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Победившая на выборах мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлия Маслакова и проигравший их Евгений Писцов продолжают работать вместе. "Проясню некоторые моменты, связанные с избранием главы округа. Я продолжаю работу в статусе главы Березовского муниципального округа. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов. Юлия Олеговна Маслакова продолжает работу начальником инвестиционного отдела администрации, сегодня вместе провели совещание по интеграции моей программы развития округа в стратегию Березовского муниципального округа до 2030 года", – написал Писцов в своем Telegram-канале. Действующий глава Березовского городского округа Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось 15 дней после выборов на вступление в должность, однако в здании думы она так и не появилась. Местные СМИ заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – работник горадминистрации и "жена его личного водителя". Помимо этого, по данным Березовского горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского. Первое заседание по иску Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля. После инцидента с выборами гордума Березовского заявила, что изменит порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Так, комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап, а исключение составят те, в отношении которых принято "решение о непредставлении". Это позволит исключить ситуацию, когда к победе идут только "технические" кандидаты, поясняли в аппарате. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Писцов. О Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития местной администрации.

https://ria.ru/20250217/mer-1999834645.html

https://ria.ru/20250212/maslakova-1998877352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, жкх, свердловская область, екатеринбург