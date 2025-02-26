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В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности - РИА Новости, 26.02.2025
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12:23 26.02.2025 (обновлено: 13:52 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/belorussija-2001687353.html
В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности
В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности - РИА Новости, 26.02.2025
В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности
Нижняя палата парламента Белоруссии приняла закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:23:00+03:00
2025-02-26T13:52:00+03:00
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Документ должна еще одобрить верхняя палата парламента, а затем он поступит на подпись главе государства. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали договор в Минске 6 декабря 2024 года. На прошлой неделе закон о его ратификации приняла российская Госдума, сегодня его одобрил Совет Федерации.Согласно документу:Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды.Как отметила комиссия по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии, договор отвечает интересам республики, поскольку его действие направлено на защиту граждан двух стран от угроз и провокаций.
https://ria.ru/20241209/lavrov-1988176674.html
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минск, белоруссия, россия, в мире
Минск, Белоруссия, Россия, В мире
В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности

Парламент Белоруссии ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости.
Документ должна еще одобрить верхняя палата парламента, а затем он поступит на подпись главе государства.
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Согласно документу:
  • Россия и Белоруссия рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом.
  • Российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против любой из сторон ядерного оружия или других видов ОМУ, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности.
  • Для предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования.
  • Развитие отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права.
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