В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности
Парламент Белоруссии ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск. Архивное фото
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости.
Документ должна еще одобрить верхняя палата парламента, а затем он поступит на подпись главе государства.
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали договор в Минске 6 декабря 2024 года. На прошлой неделе закон о его ратификации приняла российская Госдума, сегодня его одобрил Совет Федерации.
Согласно документу:
- Россия и Белоруссия рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом.
- Российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против любой из сторон ядерного оружия или других видов ОМУ, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности.
- Для предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования.
- Развитие отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права.
Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды.
Как отметила комиссия по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии, договор отвечает интересам республики, поскольку его действие направлено на защиту граждан двух стран от угроз и провокаций.
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