https://ria.ru/20250226/belorussija-2001687353.html

В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности

В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности - РИА Новости, 26.02.2025

В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:23:00+03:00

2025-02-26T12:23:00+03:00

2025-02-26T13:52:00+03:00

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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Документ должна еще одобрить верхняя палата парламента, а затем он поступит на подпись главе государства. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали договор в Минске 6 декабря 2024 года. На прошлой неделе закон о его ратификации приняла российская Госдума, сегодня его одобрил Совет Федерации.Согласно документу:Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды.Как отметила комиссия по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии, договор отвечает интересам республики, поскольку его действие направлено на защиту граждан двух стран от угроз и провокаций.

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https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995550061.html

https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html

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Варвара Скокшина

минск, белоруссия, россия, в мире