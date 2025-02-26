https://ria.ru/20250226/beglov-2001817574.html

Беглов отправил миллиардную посылку из сортировочного центра СДЭК

Беглов отправил миллиардную посылку из сортировочного центра СДЭК - РИА Новости, 26.02.2025

Беглов отправил миллиардную посылку из сортировочного центра СДЭК

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в отправке миллиардной посылки из роботизированного сортировочного центра СДЭК в Новосибирск,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:07:00+03:00

2025-02-26T21:07:00+03:00

2025-02-26T21:07:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

сдэк

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в отправке миллиардной посылки из роботизированного сортировочного центра СДЭК в Новосибирск, сообщает пресс-служба компании. Сортировочный центр на Софийской улице в Санкт-Петербурге является ключевым элементом логистической инфраструктуры СДЭК в СЗФО, обеспечивая быструю обработку и доставку отправлений. Введенный в эксплуатацию в сентябре 2021 года, центр оснащен роботизированной системой сортировки отправлений, способной обрабатывать более 4 тысячи посылок в час по 158 направлениям. Общая площадь центра составляет 17 тысяч квадратных метров, что позволяет обрабатывать до 100 тысяч отправлений ежедневно. Сортировочный центр обслуживает федеральные и региональные направления, а также внутригородскую доставку до пунктов выдачи заказов. "Петербург – главный транзитный узел на Северо-Западе России. Транспорт и логистика вносят важный вклад в устойчивое развитие экономики города. Мы делаем ставку на высокотехнологичные предприятия, которые создают новые возможности по доставке продукции для бизнеса, прежде всего – малого и среднего", – отметил Беглов, его слова приводятся на сайте правительства города. Он подчеркнул, что СДЭК – надежный и эффективный партнер города. В санкт-петербургском филиале СДЭК — 68 полнофункциональных офиса, 411 пунктов выдачи заказов и 357 постаматов. Количество сотрудников превышает 4 тысячи. В 2024 году более 1,8 миллиона клиентов воспользовались СДЭК в городе на Неве и области, что на 10% больше, чем в 2023 году. Из них более 285 тысяч — юридические лица, в том числе представители малого и среднего бизнеса. Количество заказов в регионе за этот же период выросло на 20%, а объявленная стоимость перевезенных товаров превысила 44 миллиарда рублей. В этом году СДЭК отмечает свое 25-летие. Компания сосредоточится на построении платформы для бизнеса, включающей кроме традиционных логистических услуг, финансовые сервисы и рекламные инструменты. "На фоне трансформации рынка e-commerce, роста затрат на логистику и изменения потребительского поведения бизнесу необходимы комплексные решения, позволяющие не только доставлять товары, но и эффективно управлять операционными процессами и издержками", — отметил генеральный директор СДЭК Вячеслав Пиксаев. Сейчас логистический оператор охватывает 44 страны мира. Инфраструктура компании на данный момент включает более 8,8 тысячи пунктов выдачи заказов, в том числе постоматы. Количество сотрудников превысило 50 тысяч. Каждую минуту компания обрабатывает более 58 тысяч посылок. Количество доставленных посылок за последние пять лет выросло на 54% и превысило 120 миллионов в год, а выручка – на 35%, достигнув почти 89 миллиардов по итогам 2024 года. СДЭК обслуживает 18 миллионов физических и 915 тысяч юридических лиц.

https://ria.ru/20250221/eksport-2000725192.html

https://realty.ria.ru/20241217/ozon-1989601805.html

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санкт-петербург, александр беглов, сдэк