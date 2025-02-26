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Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 26.02.2025
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10:22 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/barabash-2001653129.html
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 26.02.2025
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы
Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:22:00+03:00
2025-02-26T10:22:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ. Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей может грозить наказание в виде штрафа от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, ей будет избрана мера пресечения, заявили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы

Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы по делу о фейках

© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиЕкатерина Барабаш
Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Екатерина Барабаш. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ.
Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей может грозить наказание в виде штрафа от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, ей будет избрана мера пресечения, заявили в СК.
Журналист Сергей Мингазов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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