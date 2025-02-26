https://ria.ru/20250226/barabash-2001653129.html

Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы

Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 26.02.2025

Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы

Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:22:00+03:00

2025-02-26T10:22:00+03:00

2025-02-26T10:22:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ. Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей может грозить наказание в виде штрафа от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, ей будет избрана мера пресечения, заявили в СК.

https://ria.ru/20250226/zhurnalist-2001639472.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия