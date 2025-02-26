https://ria.ru/20250226/barabash-2001653129.html
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 26.02.2025
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы
Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:22:00+03:00
2025-02-26T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ. Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей может грозить наказание в виде штрафа от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, ей будет избрана мера пресечения, заявили в СК.
https://ria.ru/20250226/zhurnalist-2001639472.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы
Кинокритику Барабаш грозит до десяти лет лишения свободы по делу о фейках
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кинокритику Екатерине Барабаш грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о распространении фейков об армии, следует из Уголовного кодекса РФ.
Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей может грозить наказание в виде штрафа от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, ей будет избрана мера пресечения, заявили в СК
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