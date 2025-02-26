https://ria.ru/20250226/avtoperevozki-2001728573.html

"Деловые Линии": спрос на международные автоперевозки вырос в 1,5 раза

"Деловые Линии": спрос на международные автоперевозки вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 26.02.2025

"Деловые Линии": спрос на международные автоперевозки вырос в 1,5 раза

erid: F7NfYUJCUneRGykYiqb6 РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:02:00+03:00

2025-02-26T15:02:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneRGykYiqb6 МОСКВА, 26 фев – пресс-служба ГК "Деловые линии". В группе компаний "Деловые Линии" проанализировали изменения в сегменте международных доставок, и выделили ряд тенденций прошлого года. Так, самым популярным направлением стал импорт из Китая и стран Юго-Восточной Азии – порядка 66% от всех перевозок. Также высокий спрос отмечается на маршрутах из Стамбула в Москву и Санкт-Петербург, из Шеньчженя в Москву. В 2024 году перевозчик зафиксировал рост среднего тоннажа импортируемой партии на 18%. Это связано с тем, что для обеспечения бесперебойности доставок заказчикам рациональнее увеличивать объемы в рамках одной поставки, при этом сокращая частоту отправок. Факторы, которые, по словам клиентов, оказали наибольшее влияние на данное изменение в прошлом году, – перегруженность железнодорожной инфраструктуры и сложности при осуществлении международных платежей. "Если говорить про автоперевозки, то в 2024 году спрос на импортные доставки увеличился на 70% год к году. Основное направление в данном сегменте – отправки из Китая. В свою очередь, объем экспортных перевозок вырос на 25% по сравнению с 2023 годом. Среди основных направлений выделяем доставки в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Абхазию", – рассказали в пресс-службе "Деловых Линий". В прошлом году компания запустила несколько новых международных маршрутов, в том числе ускоренный мультимодальный путь через Владивосток с использованием морского и авиатранспорта, автоперевозки в Монголию и отправки самолетом из Армении. Также оператор увеличил число городов доставки в Казахстане и расширил географию транспортировки за счет развития экспортных авиаперевозок и запуска доставок в страны Африки: Марокко, Республику Кот-д’Ивуар. ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные складские услуги. Сеть терминалов насчитывает 305 подразделений в 232 городах России. Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы