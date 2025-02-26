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Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов - РИА Новости, 26.02.2025
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Новости Подмосковья
 
18:38 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/avtobusy-2001795063.html
Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов
Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов - РИА Новости, 26.02.2025
Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов
Министерство имущественных отношений Московской области оформило в муниципальную собственность пяти городских и муниципальных округов региона передачу 11... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:38:00+03:00
2025-02-26T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области оформило в муниципальную собственность пяти городских и муниципальных округов региона передачу 11 автобусов для подвоза детей в школы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. Автобусы марки ПАЗ и Газель Next получили городские округа Воскресенск и Богородский, а также муниципальные округа Зарайск, Лотошино, Истра. Транспорт будут подвозить детей из отдаленных населенных пунктов в десять сельских и городских школ. Так, в собственность Богородского городского округа для Центра образования № 29 передали два автобуса на 31 место каждый. Муниципальный округ Зарайск получил автобус на 22 места для закрепления за средней школой №1 имени дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова. В собственность муниципального округа Лотошино для средней школы №1 отдали автобус на 31 место. В городской округ Воскресенск для перевозки детей в пять школ передали пять автобусов: четыре – на 31 место и один – на 22 места. Еще два автобуса – на 22 и 31 место – направили в муниципальный округ Истра для средней школы №2 и Павловской средней школы. Всего с начала 2025 года региональное министерство имущественных отношений оформило передачу 19 автобусов для подвоза детей к школам из удаленных населенных пунктов Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов

В пять округов Подмосковья передали 11 автобусов для подвоза детей в школы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольные автобусы
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьные автобусы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области оформило в муниципальную собственность пяти городских и муниципальных округов региона передачу 11 автобусов для подвоза детей в школы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Автобусы марки ПАЗ и Газель Next получили городские округа Воскресенск и Богородский, а также муниципальные округа Зарайск, Лотошино, Истра. Транспорт будут подвозить детей из отдаленных населенных пунктов в десять сельских и городских школ.
Так, в собственность Богородского городского округа для Центра образования № 29 передали два автобуса на 31 место каждый. Муниципальный округ Зарайск получил автобус на 22 места для закрепления за средней школой №1 имени дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова. В собственность муниципального округа Лотошино для средней школы №1 отдали автобус на 31 место. В городской округ Воскресенск для перевозки детей в пять школ передали пять автобусов: четыре – на 31 место и один – на 22 места. Еще два автобуса – на 22 и 31 место – направили в муниципальный округ Истра для средней школы №2 и Павловской средней школы.
Всего с начала 2025 года региональное министерство имущественных отношений оформило передачу 19 автобусов для подвоза детей к школам из удаленных населенных пунктов Московской области.
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