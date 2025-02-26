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Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов

Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов - РИА Новости, 26.02.2025

Пять подмосковных округов получили 11 школьных автобусов

Министерство имущественных отношений Московской области оформило в муниципальную собственность пяти городских и муниципальных округов региона передачу 11... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:38:00+03:00

2025-02-26T18:38:00+03:00

2025-02-26T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области оформило в муниципальную собственность пяти городских и муниципальных округов региона передачу 11 автобусов для подвоза детей в школы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. Автобусы марки ПАЗ и Газель Next получили городские округа Воскресенск и Богородский, а также муниципальные округа Зарайск, Лотошино, Истра. Транспорт будут подвозить детей из отдаленных населенных пунктов в десять сельских и городских школ. Так, в собственность Богородского городского округа для Центра образования № 29 передали два автобуса на 31 место каждый. Муниципальный округ Зарайск получил автобус на 22 места для закрепления за средней школой №1 имени дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова. В собственность муниципального округа Лотошино для средней школы №1 отдали автобус на 31 место. В городской округ Воскресенск для перевозки детей в пять школ передали пять автобусов: четыре – на 31 место и один – на 22 места. Еще два автобуса – на 22 и 31 место – направили в муниципальный округ Истра для средней школы №2 и Павловской средней школы. Всего с начала 2025 года региональное министерство имущественных отношений оформило передачу 19 автобусов для подвоза детей к школам из удаленных населенных пунктов Московской области.

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московская область (подмосковье)