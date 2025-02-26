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В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики
В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики - РИА Новости, 26.02.2025
В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики
Подростки обстреляли автобус из пневматики в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:25:00+03:00
2025-02-26T22:25:00+03:00
2025-02-26T22:25:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Подростки обстреляли автобус из пневматики в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Информация об инциденте появилась в группе "ВКонтакте" "ЧП 53 Великий Новгород". Очевидцы сообщили, что автобус был обстрелян у ТРЦ "Мармелад" в районе 21.00 мск, пассажиры не пострадали. Как видно на опубликованных фотографиях, разбиты несколько стекол в салоне автобуса. "Организована проверка по информации в сети интернет об инциденте с подростками, обстрелявшими городской автобус из пневматики в Великом Новгороде", - говорится в сообщении. Прокуратура области оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики при работе с семьями подростков. Кроме того, проверит надлежащие условия хранения и использования пневматического оружия.
https://ria.ru/20250224/dtp-2001300288.html
https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html
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происшествия, великий новгород, новгородская область, россия
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область, Россия
В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики
В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики, ведется проверка
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Подростки обстреляли автобус из пневматики в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
Информация об инциденте появилась в группе "ВКонтакте" "ЧП 53 Великий Новгород". Очевидцы сообщили, что автобус был обстрелян у ТРЦ "Мармелад" в районе 21.00 мск, пассажиры не пострадали. Как видно на опубликованных фотографиях, разбиты несколько стекол в салоне автобуса.
"Организована проверка по информации в сети интернет об инциденте с подростками, обстрелявшими городской автобус из пневматики в Великом Новгороде", - говорится в сообщении.
Прокуратура области оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики при работе с семьями подростков. Кроме того, проверит надлежащие условия хранения и использования пневматического оружия.