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В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики

В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики - РИА Новости, 26.02.2025

В Великом Новгороде подростки обстреляли автобус из пневматики

Подростки обстреляли автобус из пневматики в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:25:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Подростки обстреляли автобус из пневматики в Великом Новгороде, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Информация об инциденте появилась в группе "ВКонтакте" "ЧП 53 Великий Новгород". Очевидцы сообщили, что автобус был обстрелян у ТРЦ "Мармелад" в районе 21.00 мск, пассажиры не пострадали. Как видно на опубликованных фотографиях, разбиты несколько стекол в салоне автобуса. "Организована проверка по информации в сети интернет об инциденте с подростками, обстрелявшими городской автобус из пневматики в Великом Новгороде", - говорится в сообщении. Прокуратура области оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики при работе с семьями подростков. Кроме того, проверит надлежащие условия хранения и использования пневматического оружия.

https://ria.ru/20250224/dtp-2001300288.html

https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html

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происшествия, великий новгород, новгородская область, россия