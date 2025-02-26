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Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/artilleristy-2001619804.html
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.02.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила "опорник" и пикап ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:11:00+03:00
2025-02-26T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила "опорник" и пикап ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что скопление личного состава и техники противника на опорном пункте было обнаружено в ходе аэроразведки. Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожил выявленные вражеские цели. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619679.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР

Минобороны: артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила "опорник" и пикап ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что скопление личного состава и техники противника на опорном пункте было обнаружено в ходе аэроразведки. Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожил выявленные вражеские цели. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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