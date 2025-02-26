https://ria.ru/20250226/artilleristy-2001619804.html
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.02.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила "опорник" и пикап ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:11:00+03:00
2025-02-26T05:11:00+03:00
2025-02-26T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила "опорник" и пикап ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что скопление личного состава и техники противника на опорном пункте было обнаружено в ходе аэроразведки. Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожил выявленные вражеские цели. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619679.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea7e0a833de00381532681b52cde16dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР
Минобороны: артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР