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Артамонов: Липецкая область почти готова к полевым работам - РИА Новости, 26.02.2025
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Липецкая область
 
13:48 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/artamonov-2001711816.html
Артамонов: Липецкая область почти готова к полевым работам
Артамонов: Липецкая область почти готова к полевым работам - РИА Новости, 26.02.2025
Артамонов: Липецкая область почти готова к полевым работам
Липецкая область практически готова к началу весенних полевых работ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам совещания с руководителями... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:48:00+03:00
2025-02-26T13:48:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Липецкая область практически готова к началу весенних полевых работ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам совещания с руководителями сельскохозяйственных предприятий региона. Как отметил глава области, готовность техники к выходу на поля составляет 92%. В 2024 году земледельцы основательно подготовились и приобрели почти 600 единиц новых машин и оборудования на общую сумму более 5 миллиардов рублей. В настоящее время в наличии у аграриев имеется около 2 тысяч зерноуборочных комбайнов, больше 5 тысяч тракторов, порядка 2 тысяч сеялок, свыше 1,7 тысячи культиваторов и около 150 кормоуборочных комбайнов. Средствами защиты растений липецкие земледельцы законтрактованы на 100%, отметил Артамонов. Часть горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения весеннего сева, уже находится в хозяйствах, на остальной объем заключены договоры с предприятиями-поставщиками. Также глава региона сообщил, что обеспеченность семенами зерновой группы превышает 100%, технической – законтрактовано больше 80% от необходимого объема. Как уточнил Артамонов, общий объем посевных площадей в 2025 году в области составит более 1,4 миллиона гектаров. Большая часть земли будет отдана под зерновые и зернобобовые культуры. На 2% увеличатся земельные площади под сахарную свеклу и масличные культуры. "Заблаговременная подготовка – залог успешности весенней полевой кампании. В Липецкой области аграрии всегда все стараются делать с запасом – времени, ресурсов, просчитывают риски и стараются быть готовыми к любому сценарию, уготованному природой или внешними обстоятельствами. Поэтому наш регион славится сильным АПК и показывает хорошие результаты", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250225/artamonov-2001543130.html
https://ria.ru/20250221/proekt-2000864986.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: Липецкая область почти готова к полевым работам

Артамонов: Липецкая область практически готова к работам в полях

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Липецкая область практически готова к началу весенних полевых работ, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам совещания с руководителями сельскохозяйственных предприятий региона.
Как отметил глава области, готовность техники к выходу на поля составляет 92%. В 2024 году земледельцы основательно подготовились и приобрели почти 600 единиц новых машин и оборудования на общую сумму более 5 миллиардов рублей. В настоящее время в наличии у аграриев имеется около 2 тысяч зерноуборочных комбайнов, больше 5 тысяч тракторов, порядка 2 тысяч сеялок, свыше 1,7 тысячи культиваторов и около 150 кормоуборочных комбайнов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Средствами защиты растений липецкие земледельцы законтрактованы на 100%, отметил Артамонов. Часть горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения весеннего сева, уже находится в хозяйствах, на остальной объем заключены договоры с предприятиями-поставщиками.
Также глава региона сообщил, что обеспеченность семенами зерновой группы превышает 100%, технической – законтрактовано больше 80% от необходимого объема.
Как уточнил Артамонов, общий объем посевных площадей в 2025 году в области составит более 1,4 миллиона гектаров. Большая часть земли будет отдана под зерновые и зернобобовые культуры. На 2% увеличатся земельные площади под сахарную свеклу и масличные культуры.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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"Заблаговременная подготовка – залог успешности весенней полевой кампании. В Липецкой области аграрии всегда все стараются делать с запасом – времени, ресурсов, просчитывают риски и стараются быть готовыми к любому сценарию, уготованному природой или внешними обстоятельствами. Поэтому наш регион славится сильным АПК и показывает хорошие результаты", – подчеркнул губернатор.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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