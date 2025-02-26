https://ria.ru/20250226/arktika-2001796487.html
В Кремле оценили важность Арктики для России
В Кремле оценили важность Арктики для России - РИА Новости, 26.02.2025
В Кремле оценили важность Арктики для России
Арктика важна для России с точки зрения и безопасности, и геополитики, и богатства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:47:00+03:00
2025-02-26T18:47:00+03:00
2025-02-26T19:14:00+03:00
россия
арктика
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Арктика важна для России с точки зрения и безопасности, и геополитики, и богатства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Арктика - это очень важная территория для нашей страны, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения богатства, и с точки зрения геополитики, и эта важность, она даже стала еще больше в наше время", - сказал Песков.Он добавил, что испокон веков Арктика для России была местом, где проявлялась крепость русского духа.
https://ria.ru/20250221/arktika-2000840773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, дмитрий песков
Россия, Арктика, Дмитрий Песков
В Кремле оценили важность Арктики для России
Песков: Арктика важна для РФ с точки зрения безопасности, геополитики, богатства