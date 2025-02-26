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В Кремле оценили важность Арктики для России - РИА Новости, 26.02.2025
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18:47 26.02.2025 (обновлено: 19:14 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/arktika-2001796487.html
В Кремле оценили важность Арктики для России
В Кремле оценили важность Арктики для России - РИА Новости, 26.02.2025
В Кремле оценили важность Арктики для России
Арктика важна для России с точки зрения и безопасности, и геополитики, и богатства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:47:00+03:00
2025-02-26T19:14:00+03:00
россия
арктика
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Арктика важна для России с точки зрения и безопасности, и геополитики, и богатства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.&quot;Арктика - это очень важная территория для нашей страны, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения богатства, и с точки зрения геополитики, и эта важность, она даже стала еще больше в наше время&quot;, - сказал Песков.Он добавил, что испокон веков Арктика для России была местом, где проявлялась крепость русского духа.
https://ria.ru/20250221/arktika-2000840773.html
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россия, арктика, дмитрий песков
Россия, Арктика, Дмитрий Песков
В Кремле оценили важность Арктики для России

Песков: Арктика важна для РФ с точки зрения безопасности, геополитики, богатства

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАтомный ледокол в Арктике
Атомный ледокол в Арктике - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Атомный ледокол в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Арктика важна для России с точки зрения и безопасности, и геополитики, и богатства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«

"Арктика - это очень важная территория для нашей страны, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения богатства, и с точки зрения геополитики, и эта важность, она даже стала еще больше в наше время", - сказал Песков.

Он добавил, что испокон веков Арктика для России была местом, где проявлялась крепость русского духа.
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