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Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки - РИА Новости, 26.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:55 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/anokhin-2001809071.html
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки - РИА Новости, 26.02.2025
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки
К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:55:00+03:00
2025-02-26T19:55:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что компания "Полимер" в Десногорске увеличит на 35 тонн объем выпускаемой продукции в сутки. "Для этого на предприятии запустят к осени 2025 года три новых современных производственных линии. Реализацию инвестиционного проекта одно из крупнейших в России предприятий по выпуску полимерной пленки ведет при поддержке правительства Смоленской области с прошлого года. На данном этапе на территории фабрики также введены в эксплуатацию два новых цеха, склады и бытовой корпус. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по другим объектам", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что продукция компании применяется в АПК и полиграфии, востребована в стране и за рубежом. Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест, начать производить новые виды высокотехнологичных товаров. В этот этап расширения своей промышленной базы компания вложит более 1,6 миллиарда рублей. "Развитие таких предприятий – это стимулирование роста экономики, увеличение экспортного потенциала промышленности, и конечно, стабильная работа для наших людей. Правительство области продолжит оказывать поддержку предприятию в реализации его инвестиционных проектов", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20250226/podarki-2001703295.html
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смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки

Анохин: новые линии откроют на предприятии "Полимер" в Смоленской области

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что компания "Полимер" в Десногорске увеличит на 35 тонн объем выпускаемой продукции в сутки.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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"Для этого на предприятии запустят к осени 2025 года три новых современных производственных линии. Реализацию инвестиционного проекта одно из крупнейших в России предприятий по выпуску полимерной пленки ведет при поддержке правительства Смоленской области с прошлого года. На данном этапе на территории фабрики также введены в эксплуатацию два новых цеха, склады и бытовой корпус. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по другим объектам", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что продукция компании применяется в АПК и полиграфии, востребована в стране и за рубежом. Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест, начать производить новые виды высокотехнологичных товаров. В этот этап расширения своей промышленной базы компания вложит более 1,6 миллиарда рублей.
"Развитие таких предприятий – это стимулирование роста экономики, увеличение экспортного потенциала промышленности, и конечно, стабильная работа для наших людей. Правительство области продолжит оказывать поддержку предприятию в реализации его инвестиционных проектов", – отметил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
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