https://ria.ru/20250226/anokhin-2001809071.html

Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки

Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки - РИА Новости, 26.02.2025

Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки

К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:55:00+03:00

2025-02-26T19:55:00+03:00

2025-02-26T19:55:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что компания "Полимер" в Десногорске увеличит на 35 тонн объем выпускаемой продукции в сутки. "Для этого на предприятии запустят к осени 2025 года три новых современных производственных линии. Реализацию инвестиционного проекта одно из крупнейших в России предприятий по выпуску полимерной пленки ведет при поддержке правительства Смоленской области с прошлого года. На данном этапе на территории фабрики также введены в эксплуатацию два новых цеха, склады и бытовой корпус. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по другим объектам", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что продукция компании применяется в АПК и полиграфии, востребована в стране и за рубежом. Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест, начать производить новые виды высокотехнологичных товаров. В этот этап расширения своей промышленной базы компания вложит более 1,6 миллиарда рублей. "Развитие таких предприятий – это стимулирование роста экономики, увеличение экспортного потенциала промышленности, и конечно, стабильная работа для наших людей. Правительство области продолжит оказывать поддержку предприятию в реализации его инвестиционных проектов", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20250226/podarki-2001703295.html

https://ria.ru/20250226/gubernator-2001681479.html

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смоленская область, россия, василий анохин