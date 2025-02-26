https://ria.ru/20250226/anokhin-2001809071.html
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки - РИА Новости, 26.02.2025
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки
К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:55:00+03:00
2025-02-26T19:55:00+03:00
2025-02-26T19:55:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что компания "Полимер" в Десногорске увеличит на 35 тонн объем выпускаемой продукции в сутки. "Для этого на предприятии запустят к осени 2025 года три новых современных производственных линии. Реализацию инвестиционного проекта одно из крупнейших в России предприятий по выпуску полимерной пленки ведет при поддержке правительства Смоленской области с прошлого года. На данном этапе на территории фабрики также введены в эксплуатацию два новых цеха, склады и бытовой корпус. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по другим объектам", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что продукция компании применяется в АПК и полиграфии, востребована в стране и за рубежом. Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест, начать производить новые виды высокотехнологичных товаров. В этот этап расширения своей промышленной базы компания вложит более 1,6 миллиарда рублей. "Развитие таких предприятий – это стимулирование роста экономики, увеличение экспортного потенциала промышленности, и конечно, стабильная работа для наших людей. Правительство области продолжит оказывать поддержку предприятию в реализации его инвестиционных проектов", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20250226/podarki-2001703295.html
https://ria.ru/20250226/gubernator-2001681479.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин: новые линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки
Анохин: новые линии откроют на предприятии "Полимер" в Смоленской области
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. К осени 2025 года три новых современных производственных линии откроют на предприятии по выпуску полимерной пленки в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что компания "Полимер" в Десногорске увеличит на 35 тонн объем выпускаемой продукции в сутки.
"Для этого на предприятии запустят к осени 2025 года три новых современных производственных линии. Реализацию инвестиционного проекта одно из крупнейших в России
предприятий по выпуску полимерной пленки ведет при поддержке правительства Смоленской области
с прошлого года. На данном этапе на территории фабрики также введены в эксплуатацию два новых цеха, склады и бытовой корпус. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по другим объектам", – написал Анохин
в своем телеграм-канале.
Он добавил, что продукция компании применяется в АПК и полиграфии, востребована в стране и за рубежом. Реализация проекта позволит создать 120 дополнительных рабочих мест, начать производить новые виды высокотехнологичных товаров. В этот этап расширения своей промышленной базы компания вложит более 1,6 миллиарда рублей.
"Развитие таких предприятий – это стимулирование роста экономики, увеличение экспортного потенциала промышленности, и конечно, стабильная работа для наших людей. Правительство области продолжит оказывать поддержку предприятию в реализации его инвестиционных проектов", – отметил губернатор.