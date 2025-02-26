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Защита сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта
Защита сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта - РИА Новости, 26.02.2025
Защита сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта
Защита бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова, приговоренного к 16 годам колонии по делу об убийстве родителей, заявляла, что во время... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:53:00+03:00
2025-02-26T04:53:00+03:00
2025-02-26T04:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Защита бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова, приговоренного к 16 годам колонии по делу об убийстве родителей, заявляла, что во время совершения преступления он находился в состоянии аффекта "из-за аморального поведения потерпевших", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Коновалов – бывший референт управления аппарата Совета Федерации. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Как установил суд, 50-летний Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей, после чего сам обратился в полицию. Изначально он заявлял, что нашел их мертвыми в квартире на Ленинском проспекте, однако позже признался, что сам убил их. В судебных материалах указано, что защита настаивала на пребывании мужчины в состоянии аффекта в момент убийства. "Коновалов А.В. находился в состоянии аффекта по типу "последней капли" в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с аморальным поведением потерпевших… В действиях Коновалова А.В. отсутствовал прямой или косвенный умысел на убийство своих родителей, аффективный умысел возник внезапно", - заявлял один из адвокатов в жалобе на приговор, отмечая, что спор между родственниками возник из-за "длительного межличностного конфликта". Представители обвиняемого также указывали на несостоятельность проведенных медицинских экспертиз, отмечая, что наличие психотравмирующей ситуации установлено результатами трёх психолого-психиатрических экспертиз, но они не были приняты во внимание. В связи с этим защитники просили апелляционный суд изменить квалификацию деяния Коновалова с убийства (105 УК РФ) на убийство, совершенное в состоянии аффекта (107 УК РФ). При этом сам факт причинения смерти не отрицался, а мужчина в какой-то момент написал явку с повинной. Первый апелляционный суд общей юрисдикции изучил доводы жалоб, но с ними не согласился. Суд пришел к выводу о вменяемости Коновалова, в том числе потому что он скрыл орудие преступления, т.е. нож, за пределами места преступления. Экспертиза, на которой был основан приговор, установила, что Коновалов во время совершения инкриминированных ему действий в состоянии аффекта не находился, "на фоне длительной психотравмирующей ситуации имело место состояние эмоционального возбуждения, которое не достигло степени выраженности аффекта, однако оказывало существенное влияние на его сознание и поведение, ослабило, но не лишило Коновалова способности к контролю своего поведения и правильной оценки сложившейся ситуации". Инстанция отвергла жалобы и признала приговор законным, он вступил в силу.
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происшествия, россия, совет федерации рф, московский городской суд
Происшествия, Россия, Совет Федерации РФ, Московский городской суд
Защита сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта
Защита оправдывала убийство родителей сотрудником Совфеда состоянием аффекта
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Защита бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова, приговоренного к 16 годам колонии по делу об убийстве родителей, заявляла, что во время совершения преступления он находился в состоянии аффекта "из-за аморального поведения потерпевших", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Коновалов – бывший референт управления аппарата Совета Федерации
. Мосгорсуд
в июле прошлого года приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Как установил суд, 50-летний Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей, после чего сам обратился в полицию. Изначально он заявлял, что нашел их мертвыми в квартире на Ленинском проспекте, однако позже признался, что сам убил их.
В судебных материалах указано, что защита настаивала на пребывании мужчины в состоянии аффекта в момент убийства.
"Коновалов А.В. находился в состоянии аффекта по типу "последней капли" в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с аморальным поведением потерпевших… В действиях Коновалова А.В. отсутствовал прямой или косвенный умысел на убийство своих родителей, аффективный умысел возник внезапно", - заявлял один из адвокатов в жалобе на приговор, отмечая, что спор между родственниками возник из-за "длительного межличностного конфликта".
Представители обвиняемого также указывали на несостоятельность проведенных медицинских экспертиз, отмечая, что наличие психотравмирующей ситуации установлено результатами трёх психолого-психиатрических экспертиз, но они не были приняты во внимание. В связи с этим защитники просили апелляционный суд изменить квалификацию деяния Коновалова с убийства (105 УК РФ
) на убийство, совершенное в состоянии аффекта (107 УК РФ). При этом сам факт причинения смерти не отрицался, а мужчина в какой-то момент написал явку с повинной.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции изучил доводы жалоб, но с ними не согласился. Суд пришел к выводу о вменяемости Коновалова, в том числе потому что он скрыл орудие преступления, т.е. нож, за пределами места преступления.
Экспертиза, на которой был основан приговор, установила, что Коновалов во время совершения инкриминированных ему действий в состоянии аффекта не находился, "на фоне длительной психотравмирующей ситуации имело место состояние эмоционального возбуждения, которое не достигло степени выраженности аффекта, однако оказывало существенное влияние на его сознание и поведение, ослабило, но не лишило Коновалова способности к контролю своего поведения и правильной оценки сложившейся ситуации".
Инстанция отвергла жалобы и признала приговор законным, он вступил в силу.