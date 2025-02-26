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Защита сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта

Защита сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта - РИА Новости, 26.02.2025

Защита сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта

Защита бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова, приговоренного к 16 годам колонии по делу об убийстве родителей, заявляла, что во время... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:53:00+03:00

2025-02-26T04:53:00+03:00

2025-02-26T04:53:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Защита бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова, приговоренного к 16 годам колонии по делу об убийстве родителей, заявляла, что во время совершения преступления он находился в состоянии аффекта "из-за аморального поведения потерпевших", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Коновалов – бывший референт управления аппарата Совета Федерации. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Как установил суд, 50-летний Коновалов в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей, после чего сам обратился в полицию. Изначально он заявлял, что нашел их мертвыми в квартире на Ленинском проспекте, однако позже признался, что сам убил их. В судебных материалах указано, что защита настаивала на пребывании мужчины в состоянии аффекта в момент убийства. "Коновалов А.В. находился в состоянии аффекта по типу "последней капли" в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с аморальным поведением потерпевших… В действиях Коновалова А.В. отсутствовал прямой или косвенный умысел на убийство своих родителей, аффективный умысел возник внезапно", - заявлял один из адвокатов в жалобе на приговор, отмечая, что спор между родственниками возник из-за "длительного межличностного конфликта". Представители обвиняемого также указывали на несостоятельность проведенных медицинских экспертиз, отмечая, что наличие психотравмирующей ситуации установлено результатами трёх психолого-психиатрических экспертиз, но они не были приняты во внимание. В связи с этим защитники просили апелляционный суд изменить квалификацию деяния Коновалова с убийства (105 УК РФ) на убийство, совершенное в состоянии аффекта (107 УК РФ). При этом сам факт причинения смерти не отрицался, а мужчина в какой-то момент написал явку с повинной. Первый апелляционный суд общей юрисдикции изучил доводы жалоб, но с ними не согласился. Суд пришел к выводу о вменяемости Коновалова, в том числе потому что он скрыл орудие преступления, т.е. нож, за пределами места преступления. Экспертиза, на которой был основан приговор, установила, что Коновалов во время совершения инкриминированных ему действий в состоянии аффекта не находился, "на фоне длительной психотравмирующей ситуации имело место состояние эмоционального возбуждения, которое не достигло степени выраженности аффекта, однако оказывало существенное влияние на его сознание и поведение, ослабило, но не лишило Коновалова способности к контролю своего поведения и правильной оценки сложившейся ситуации". Инстанция отвергла жалобы и признала приговор законным, он вступил в силу.

https://ria.ru/20250203/popkov-1996948134.html

https://ria.ru/20250203/vygovskiy-1996946392.html

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происшествия, россия, совет федерации рф, московский городской суд