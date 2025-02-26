https://ria.ru/20250226/aeroporty-2001637589.html

Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе работают штатно

Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе работают штатно - РИА Новости, 26.02.2025

Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе работают штатно

Аэропорты Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа на 8.35 мск работают штатно, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:56:00+03:00

2025-02-26T08:56:00+03:00

2025-02-26T08:56:00+03:00

минеральные воды

нальчик

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

владикавказ

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Аэропорты Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа на 8.35 мск работают штатно, сообщила Росавиация. "Аэропорты Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 8.35 мск работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250225/sheremetevo-2001502546.html

минеральные воды

нальчик

грозный

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

минеральные воды, нальчик, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, владикавказ