https://ria.ru/20250226/aeroporty-2001637589.html
Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе работают штатно
Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе работают штатно - РИА Новости, 26.02.2025
Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе работают штатно
Аэропорты Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа на 8.35 мск работают штатно, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:56:00+03:00
2025-02-26T08:56:00+03:00
2025-02-26T08:56:00+03:00
минеральные воды
нальчик
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
владикавказ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Аэропорты Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа на 8.35 мск работают штатно, сообщила Росавиация. "Аэропорты Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 8.35 мск работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20250225/sheremetevo-2001502546.html
минеральные воды
нальчик
грозный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минеральные воды, нальчик, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, владикавказ
Минеральные Воды, Нальчик, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Владикавказ
Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе работают штатно
Аэропорты в Минводах, Нальчике, Грозном и Владикавказе в 8:35 работают штатно