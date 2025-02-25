https://ria.ru/20250225/znaki-2001423070.html

Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков

Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков - РИА Новости, 25.02.2025

Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков

Росстандарт новые и обновленные дорожные знаки, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:07:00+03:00

2025-02-25T10:07:00+03:00

2025-02-25T13:30:00+03:00

общество

россия

москва

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996049175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f742563bfa36188da635913d4fe6cd2.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Росстандарт новые и обновленные дорожные знаки, пишет "Коммерсантъ"."Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей", — говорится в материале.В статье указали, что среди дорожных знаков появится табличка "глухие", а также новые варианты знаков о парковке, "лежачих полицейских" и "стоп-линии", которая теперь может быть вертикальной.Подчеркивается, что обязательным применение нового стандарта знаков станет только с 1 января 2026 года, но регионы вправе это сделать уже сейчас.Кроме того, эксперименты по применению технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных ГОСТом, смогут проводить не только владельцы дорог, но и органы исполнительной власти. Информацию о них теперь необходимо размещать не только на транспарантах, но и в интернете.Власти Москвы уже заявили о намерении демонтировать 55 тысяч лишних указателей, поскольку это сделает движение в столице более комфортным, отметили в публикации.

https://ria.ru/20250224/shtraf-1896383667.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, авто