Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков
Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, вводящие новые дорожные знаки
Знак пешеходного перехода. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Росстандарт новые и обновленные дорожные знаки, пишет "Коммерсантъ".
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"Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей", — говорится в материале.
© Иллюстрация РИА НовостиНовые дорожные знаки
© Иллюстрация РИА Новости
Новые дорожные знаки
В статье указали, что среди дорожных знаков появится табличка "глухие", а также новые варианты знаков о парковке, "лежачих полицейских" и "стоп-линии", которая теперь может быть вертикальной.
Подчеркивается, что обязательным применение нового стандарта знаков станет только с 1 января 2026 года, но регионы вправе это сделать уже сейчас.
Кроме того, эксперименты по применению технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных ГОСТом, смогут проводить не только владельцы дорог, но и органы исполнительной власти. Информацию о них теперь необходимо размещать не только на транспарантах, но и в интернете.
Власти Москвы уже заявили о намерении демонтировать 55 тысяч лишних указателей, поскольку это сделает движение в столице более комфортным, отметили в публикации.