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Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков - РИА Новости, 25.02.2025
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10:07 25.02.2025 (обновлено: 13:30 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/znaki-2001423070.html
Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков
Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков - РИА Новости, 25.02.2025
Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков
Росстандарт новые и обновленные дорожные знаки, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Росстандарт новые и обновленные дорожные знаки, пишет "Коммерсантъ"."Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей", — говорится в материале.В статье указали, что среди дорожных знаков появится табличка "глухие", а также новые варианты знаков о парковке, "лежачих полицейских" и "стоп-линии", которая теперь может быть вертикальной.Подчеркивается, что обязательным применение нового стандарта знаков станет только с 1 января 2026 года, но регионы вправе это сделать уже сейчас.Кроме того, эксперименты по применению технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных ГОСТом, смогут проводить не только владельцы дорог, но и органы исполнительной власти. Информацию о них теперь необходимо размещать не только на транспарантах, но и в интернете.Власти Москвы уже заявили о намерении демонтировать 55 тысяч лишних указателей, поскольку это сделает движение в столице более комфортным, отметили в публикации.
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общество, россия, москва, авто
Общество, Россия, Москва, Авто
Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, вводящие новые дорожные знаки

© РИА Новости / Максим БогодвидЗнак пешеходного перехода
Знак пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Знак пешеходного перехода. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Росстандарт новые и обновленные дорожные знаки, пишет "Коммерсантъ".
«
"Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей", — говорится в материале.
© Иллюстрация РИА НовостиНовые дорожные знаки
Новые дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Новые дорожные знаки
В статье указали, что среди дорожных знаков появится табличка "глухие", а также новые варианты знаков о парковке, "лежачих полицейских" и "стоп-линии", которая теперь может быть вертикальной.
Подчеркивается, что обязательным применение нового стандарта знаков станет только с 1 января 2026 года, но регионы вправе это сделать уже сейчас.
Кроме того, эксперименты по применению технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных ГОСТом, смогут проводить не только владельцы дорог, но и органы исполнительной власти. Информацию о них теперь необходимо размещать не только на транспарантах, но и в интернете.
Власти Москвы уже заявили о намерении демонтировать 55 тысяч лишних указателей, поскольку это сделает движение в столице более комфортным, отметили в публикации.
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