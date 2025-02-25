https://ria.ru/20250225/zhoga-2001525592.html

Зеленского ждет большой суд, заявил Жога

Зеленского ждет большой суд, заявил Жога - РИА Новости, 25.02.2025

Зеленского ждет большой суд, заявил Жога

Владимира Зеленского из-за развернутого им геноцида русского населения ждет большой суд со вскрытием всех преступлений, уверен полномочный представитель... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:43:00+03:00

2025-02-25T15:43:00+03:00

2025-02-25T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского из-за развернутого им геноцида русского населения ждет большой суд со вскрытием всех преступлений, уверен полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Жога. "Я думал раньше, его (Зеленского – ред.) просто ликвидируют, но сейчас я смотрю, скорее всего, по моим ощущениям, будет… большой суд с обвинением… вскрытием всех преступлений, также воровством тех денег, которые Запад передавал Украине... Вскроются многие преступления, которые совершались на территории Украины, и по геноциду русского населения непосредственно на самой территории Украины, и геноциду населения, которое находилось в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях, Курской области, Белгородской. Обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, разрушения, убийства, пытки. Я думаю, мы в ближайшем будущем много узнаем о преступлениях Украины, от которых мир в принципе содрогнется", - сказал Жога в эфире "Соловьев Live". Он отметил, что поменялась и риторика Соединенных Штатов Америки, власти страны "очень сильно сейчас Зеленского обвиняют во всем". При этом, по его словам, западные страны выдохлись, поддерживая киевский режим, выдохлась и Украина в плане ресурса боевого состава. "Зверства, которые они сейчас творят непосредственно в городах Украины, хватают всех подряд, отменяют те или иные отсрочки, которые были ранее выданы, показывают, что у них большая нехватка личного состава… У них нарушена вся цепочка всех тех мероприятий военных для того, чтобы продолжать вести хорошую оборону и сдерживать наступающие войска РФ", - добавил Жога.

https://ria.ru/20250225/rada-2001482940.html

https://ria.ru/20250225/krym-2001403913.html

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в мире, украина, россия, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир жога