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"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001602076.html
"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского
"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского
Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:26:00+03:00
2025-02-25T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джеймс дэвид вэнс
дональд трамп
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Daily Mail.Как пишет издание, Вэнс встречался с Зеленским в отеле в Мюнхене и попытался ему настойчиво намекнуть на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине."Очевидно, он так и не уловил этот сигнал", — сказал вице-президент.Вэнс также раскритиковал главу киевского режима за нападки в адрес президента США Дональда Трампа.В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Зеленский, в свою очередь, заявил, что глава Белого дома живет в дезинформационном пространстве.В середине февраля британский дипломат Ян Прауд отмечал, что Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001583741.html
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в мире, украина, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский
"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского

Вэнс: Зеленский не уловил сигнал о необходимости скорейшего завершения конфликта

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Daily Mail.
Как пишет издание, Вэнс встречался с Зеленским в отеле в Мюнхене и попытался ему настойчиво намекнуть на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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"Очевидно, он так и не уловил этот сигнал", — сказал вице-президент.
Вэнс также раскритиковал главу киевского режима за нападки в адрес президента США Дональда Трампа.
В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что глава Белого дома живет в дезинформационном пространстве.
В середине февраля британский дипломат Ян Прауд отмечал, что Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжеймс Дэвид ВэнсДональд ТрампСШАВладимир Зеленский
 
 
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