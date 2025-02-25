https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001602076.html

"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского

"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025

"Не уловил сигнал". Вэнс резко высказался в адрес Зеленского

Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:26:00+03:00

2025-02-25T23:26:00+03:00

2025-02-25T23:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт на Украине как можно быстрее, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью Daily Mail.Как пишет издание, Вэнс встречался с Зеленским в отеле в Мюнхене и попытался ему настойчиво намекнуть на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине."Очевидно, он так и не уловил этот сигнал", — сказал вице-президент.Вэнс также раскритиковал главу киевского режима за нападки в адрес президента США Дональда Трампа.В последние дни Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Зеленский, в свою очередь, заявил, что глава Белого дома живет в дезинформационном пространстве.В середине февраля британский дипломат Ян Прауд отмечал, что Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине.

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001583741.html

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