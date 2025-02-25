Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001583741.html
В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского
В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского
Владимир Зеленский серьезно зациклился на власти и внешнем одобрении, пишет британский журнал The Spectator. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:27:00+03:00
2025-02-25T20:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9acec64133f998c71459df833a3fb055.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно зациклился на власти и внешнем одобрении, пишет британский журнал The Spectator."Конфликт дал Зеленскому все, чего он когда-либо хотел: абсолютную власть, контроль над миллиардами иностранной помощи и овации всего мира. С самого первого дня своего пребывания в должности он был зациклен на обеспечении себе второго срока. Публично он отвергал любые разговоры о переизбрании, настаивая на том, что еще слишком рано. В частном порядке он никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своими рейтингами одобрения", — говорится в публикации.Как отмечает издание, глава киевского режима уже начал подготовку к очередной президентской кампании. Администрация Зеленского с сентября 2024 года выделяет средства тем, кто продвигает его положительный образ в Интернете с помощью видеороликов, указывается в статье.Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html
https://ria.ru/20250225/mask-2001530038.html
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001530747.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_dd743a231300bfc48825bba966b2e5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского

Spectator: Зеленский со дня избрания стал одержим своими рейтингами

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно зациклился на власти и внешнем одобрении, пишет британский журнал The Spectator.
"Конфликт дал Зеленскому все, чего он когда-либо хотел: абсолютную власть, контроль над миллиардами иностранной помощи и овации всего мира. С самого первого дня своего пребывания в должности он был зациклен на обеспечении себе второго срока. Публично он отвергал любые разговоры о переизбрании, настаивая на том, что еще слишком рано. В частном порядке он никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своими рейтингами одобрения", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
На Украине раскрыли, когда США избавятся от Зеленского
Вчера, 18:03
Как отмечает издание, глава киевского режима уже начал подготовку к очередной президентской кампании. Администрация Зеленского с сентября 2024 года выделяет средства тем, кто продвигает его положительный образ в Интернете с помощью видеороликов, указывается в статье.
Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Маск одной фразой отреагировал на решение Рады по Зеленскому
Вчера, 16:03
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады
Вчера, 16:06
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала