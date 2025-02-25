https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001583741.html

В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского

В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025

В Британии рассказали о тайной одержимости Зеленского

Владимир Зеленский серьезно зациклился на власти и внешнем одобрении, пишет британский журнал The Spectator. РИА Новости, 25.02.2025

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в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно зациклился на власти и внешнем одобрении, пишет британский журнал The Spectator."Конфликт дал Зеленскому все, чего он когда-либо хотел: абсолютную власть, контроль над миллиардами иностранной помощи и овации всего мира. С самого первого дня своего пребывания в должности он был зациклен на обеспечении себе второго срока. Публично он отвергал любые разговоры о переизбрании, настаивая на том, что еще слишком рано. В частном порядке он никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своими рейтингами одобрения", — говорится в публикации.Как отмечает издание, глава киевского режима уже начал подготовку к очередной президентской кампании. Администрация Зеленского с сентября 2024 года выделяет средства тем, кто продвигает его положительный образ в Интернете с помощью видеороликов, указывается в статье.Зеленский на пресс-конференции 23 февраля заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html

https://ria.ru/20250225/mask-2001530038.html

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001530747.html

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в мире, украина, владимир зеленский