https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001563406.html
Зеленский планирует посетить Брюссель, сообщает Belga
Зеленский планирует посетить Брюссель, сообщает Belga - РИА Новости, 25.02.2025
Зеленский планирует посетить Брюссель, сообщает Belga
Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель на следующей неделе, сообщает бельгийское информагентство Belga. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:22:00+03:00
2025-02-25T18:22:00+03:00
2025-02-25T18:25:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель на следующей неделе, сообщает бельгийское информагентство Belga. "Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским… Зеленский пригласил его в Киев и сообщил о планах посетить Брюссель на следующей неделе", - говорится в сообщении. Глава Евросовета Антониу Кошта 6 марта проводит в Брюсселе специальный саммит стран ЕС по ситуации вокруг урегулирования на Украине, а также безопасности Европы.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001391156.html
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В мире, Брюссель, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Антониу Кошта, Евросовет, Евросоюз, Бельгия
Зеленский планирует посетить Брюссель, сообщает Belga
Belga: Зеленский планирует посетить Брюссель на следующей неделе