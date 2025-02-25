https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001563406.html

Зеленский планирует посетить Брюссель, сообщает Belga

Зеленский планирует посетить Брюссель, сообщает Belga - РИА Новости, 25.02.2025

Зеленский планирует посетить Брюссель, сообщает Belga

Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель на следующей неделе, сообщает бельгийское информагентство Belga. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:22:00+03:00

2025-02-25T18:22:00+03:00

2025-02-25T18:25:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель на следующей неделе, сообщает бельгийское информагентство Belga. "Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским… Зеленский пригласил его в Киев и сообщил о планах посетить Брюссель на следующей неделе", - говорится в сообщении. Глава Евросовета Антониу Кошта 6 марта проводит в Брюсселе специальный саммит стран ЕС по ситуации вокруг урегулирования на Украине, а также безопасности Европы.

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001391156.html

брюссель

киев

украина

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в мире, брюссель, киев, украина, владимир зеленский, антониу кошта, евросовет, евросоюз, бельгия