https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001560475.html

Депутат Рады раскритиковал решение о продлении полномочий Зеленского

Депутат Рады раскритиковал решение о продлении полномочий Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025

Депутат Рады раскритиковал решение о продлении полномочий Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что принятое во вторник парламентом Украины постановление, по которому Владимир Зеленский должен выполнять... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:11:00+03:00

2025-02-25T18:11:00+03:00

2025-02-25T18:11:00+03:00

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верховная рада украины

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что принятое во вторник парламентом Украины постановление, по которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", является неконституционной попыткой выбрать президента через парламент. Парламент Украины во вторник со второй попытки поддержал постановление о продлении полномочий Зеленского. В понедельник данное постановление провалилось на голосовании, тогда за документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. "Постановление об узурпации власти Зеленским - это неконституционная попытка выбрать президента через Раду. Все, голосовавшие за это, будут сидеть", - написал находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене Дубинский в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001478715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности