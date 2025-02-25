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На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады - РИА Новости, 25.02.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады
Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:06:00+03:00
2025-02-25T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Диктатор (Зеленский. — Прим. ред.) теряет контроль над властью. Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него. Как и зависимый парламент", — говорится в публикации.Во вторник Верховная рада со второй попытки поддержала постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины.Как сообщал депутат Ярослав Железняк, в понедельник документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
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в мире, украина, владимир зеленский, чей боуз, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Верховная Рада Украины
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады
Журналист Боуз: власть начала ускользать из рук Зеленского