https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001530747.html

На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады

На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады - РИА Новости, 25.02.2025

На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после демарша Рады

Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 25.02.2025

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чей боуз

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Диктатор (Зеленский. — Прим. ред.) теряет контроль над властью. Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него. Как и зависимый парламент", — говорится в публикации.Во вторник Верховная рада со второй попытки поддержала постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины.Как сообщал депутат Ярослав Железняк, в понедельник документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20250225/mask-2001530038.html

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