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Эксперт назвал решение Рады по Зеленскому "рыбой второй свежести" - РИА Новости, 25.02.2025
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15:22 25.02.2025 (обновлено: 15:50 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001519621.html
Эксперт назвал решение Рады по Зеленскому "рыбой второй свежести"
Эксперт назвал решение Рады по Зеленскому "рыбой второй свежести" - РИА Новости, 25.02.2025
Эксперт назвал решение Рады по Зеленскому "рыбой второй свежести"
Принятие постановления, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", со второй попытки напоминает РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:22:00+03:00
2025-02-25T15:50:00+03:00
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владимир зеленский
владимир олейник
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политика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Принятие постановления, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", со второй попытки напоминает "рыбу второй свежести", считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что постановление провалилось на голосовании. За документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием, принятие которого во вторник увенчалось успехом. "Во-первых, рыбы второй свежести не бывает. А вот это постановление напоминает рыбу второй свежести. Почему? Вчера было в парламенте 244 депутата. Когда проводятся такие знаковые голосования, то, как правило, обязывают всех максимально присутствовать, особенно фракцию "Слуга народа". Сама фракция "Слуга народа" насчитывает 235 депутатов на сегодняшний день. Но надо для того, чтобы проголосовать, 226. И вот я когда проанализировал голосование, то, во-первых, против была фракция Порошенко в полном составе. Она не участвовала в голосовании. И многие не голосовали и даже были против из фракции "Слуга народа"", - сказал он РИА Новости. Эксперт отметил, что факт непринятия постановления с первого раза в присутствии европейских лидеров и еврокомиссаров является полной конфузией. "Но сегодня решили исправить. Согнали (депутатов в Верховную Раду - ред.). Кого уголовными делами, кого угрозами и так далее. Где кому деньги заплатили. И уже посчитали, как говорится, до одного под обязательства. И получили результат. Но это рыба второй свежести", - добавил Олейник. Он выразил мнение, что на фоне заявлений Трампа, начала переговоров с Россией, изменения риторики США все понимают, что сегодня каждый сам за себя, потому что впоследствии все их действия могут припомнить. "Здесь есть персональная ответственность каждого депутата. Поэтому многие уже поняли - Зеленский списан, и надо уже от него отказываться. Ну а то, что сегодня проголосовали, это, знаете, даже не смешно. Это трагично, потому что попытались, согнать всех под угрозой. Ну и что? Это что-то меняет? - Нет", - заключил Олейник. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250224/rada-2001300446.html
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001213659.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир олейник, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности, политика
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Политика
Эксперт назвал решение Рады по Зеленскому "рыбой второй свежести"

Экс-депутат Рады Олейник: на голосование по Зеленскому согнали всех под угрозой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Принятие постановления, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", со второй попытки напоминает "рыбу второй свежести", считает член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что постановление провалилось на голосовании. За документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием, принятие которого во вторник увенчалось успехом.
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«
"Во-первых, рыбы второй свежести не бывает. А вот это постановление напоминает рыбу второй свежести. Почему? Вчера было в парламенте 244 депутата. Когда проводятся такие знаковые голосования, то, как правило, обязывают всех максимально присутствовать, особенно фракцию "Слуга народа". Сама фракция "Слуга народа" насчитывает 235 депутатов на сегодняшний день. Но надо для того, чтобы проголосовать, 226. И вот я когда проанализировал голосование, то, во-первых, против была фракция Порошенко в полном составе. Она не участвовала в голосовании. И многие не голосовали и даже были против из фракции "Слуга народа"", - сказал он РИА Новости.
Эксперт отметил, что факт непринятия постановления с первого раза в присутствии европейских лидеров и еврокомиссаров является полной конфузией.
"Но сегодня решили исправить. Согнали (депутатов в Верховную Раду - ред.). Кого уголовными делами, кого угрозами и так далее. Где кому деньги заплатили. И уже посчитали, как говорится, до одного под обязательства. И получили результат. Но это рыба второй свежести", - добавил Олейник.
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Он выразил мнение, что на фоне заявлений Трампа, начала переговоров с Россией, изменения риторики США все понимают, что сегодня каждый сам за себя, потому что впоследствии все их действия могут припомнить.
«
"Здесь есть персональная ответственность каждого депутата. Поэтому многие уже поняли - Зеленский списан, и надо уже от него отказываться. Ну а то, что сегодня проголосовали, это, знаете, даже не смешно. Это трагично, потому что попытались, согнать всех под угрозой. Ну и что? Это что-то меняет? - Нет", - заключил Олейник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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