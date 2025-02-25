https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001478715.html

Рада со второй попытки поддержала проект о продлении полномочий Зеленского

Рада со второй попытки поддержала проект о продлении полномочий Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025

Рада со второй попытки поддержала проект о продлении полномочий Зеленского

Парламент Украины во вторник со второй попытки поддержал постановление, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:36:00+03:00

2025-02-25T12:36:00+03:00

2025-02-25T15:45:00+03:00

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Парламент Украины во вторник со второй попытки поддержал постановление, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента", сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.Накануне Железняк заявил, что постановление провалилось на голосовании. За документ проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием."Со второй попытки все же проголосовали сегодня постановление о демократии и поддержке Зеленского и предстоящих выборах. Это то, которое вчера провалили", — написал Железняк.По его словам, в документе говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, "его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой", а выборы должны пройти после завершения конфликта.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны".

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001391156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, украина