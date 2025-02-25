https://ria.ru/20250225/zaschita-2001397556.html

В ремонтных подразделениях ВС России оценили эффективность защиты от БПЛА

В ремонтных подразделениях ВС России оценили эффективность защиты от БПЛА - РИА Новости, 25.02.2025

В ремонтных подразделениях ВС России оценили эффективность защиты от БПЛА

Защита, установленная на бронетехнику в ремонтных подразделениях ВС России в зоне СВО, показала высокую эффективность в защите от ударных БПЛА украинских... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:45:00+03:00

2025-02-25T05:45:00+03:00

2025-02-25T05:45:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Защита, установленная на бронетехнику в ремонтных подразделениях ВС России в зоне СВО, показала высокую эффективность в защите от ударных БПЛА украинских боевиков, рассказал РИА Новости старший техник ремонтного подразделения группировки "Днепр" с позывным "Зеркало". Он пояснил, что элементы защиты устанавливаются с учётом требований экипажа. Все блоки изготовлены и разработаны специалистами ремонтных подразделений. "Сейчас на данный момент приходится ремонтировать защиту. Меньше машин (бронетехники - ред.) приходит с пробитой бронёй. В основном защита ломается. Защита очень хорошо помогает, и мы её постоянно совершенствуем", - сказал "Зеркало", добавив, что сейчас машины приходят целее, чем раньше. Он отметил, что защита от БПЛА делается на все подразделения, равно как и модернизации, в зависимости от требований экипажа. Кроме того, ремонтники имеют возможность связаться с специалистами завода, на котором выпускают бронетехнику, в случае возникновения вопросов в обслуживании или ремонте бронетехники.

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395665.html

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безопасность, вооруженные силы рф, технологии