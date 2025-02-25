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Сербский народ не предаст Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2025
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01:18 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/zakharova-2001388690.html
Сербский народ не предаст Россию, заявила Захарова
Сербский народ не предаст Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2025
Сербский народ не предаст Россию, заявила Захарова
Россия ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после голосования Сербии за... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после голосования Сербии за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился пред гражданами своей страны. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались". Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование позором и призвал МИД страны к ответственности. "Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии. Все остальное переживем. И победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!" - написала Захарова на сербском языке в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html
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россия, сербия, украина, мария захарова, александр вучич, александр вулин, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины
Россия, Сербия, Украина, Мария Захарова, Александр Вучич, Александр Вулин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины
Сербский народ не предаст Россию, заявила Захарова

Захарова: Россия ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после голосования Сербии за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН.
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич
Вчера, 23:26
Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился пред гражданами своей страны. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались". Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование позором и призвал МИД страны к ответственности.
"Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии. Все остальное переживем. И победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!" - написала Захарова на сербском языке в своем Telegram-канале.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
01:16
 
РоссияСербияУкраинаМария ЗахароваАлександр ВучичАлександр ВулинООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы Украины
 
 
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