Сербский народ не предаст Россию, заявила Захарова
Захарова: Россия ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст
© МИД РФМария Захарова
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия ощущает любовь сербского народа и знает, что он ее не предаст, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после голосования Сербии за антироссийскую резолюцию по Украине в Генассамблее ООН.
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.
Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился пред гражданами своей страны. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались". Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование позором и призвал МИД страны к ответственности.
"Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слушаем стук ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Ощущаем любовь народа Сербии. Все остальное переживем. И победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!" - написала Захарова на сербском языке в своем Telegram-канале.