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В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС - РИА Новости, 25.02.2025
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16:47 25.02.2025 (обновлено: 16:52 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/zaderzhanie--2001541151.html
В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС
В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС - РИА Новости, 25.02.2025
В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС
Мужчина в Ивановской области ограбил бар и автозаправочную станцию, используя предмет, похожий на гранату, его нашли по следам на снегу, сообщило УМВД по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:47:00+03:00
2025-02-25T16:52:00+03:00
происшествия
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Мужчина в Ивановской области ограбил бар и автозаправочную станцию, используя предмет, похожий на гранату, его нашли по следам на снегу, сообщило УМВД по региону. "В полицию поступило два сообщения о совершении разбойных нападений в городе Кохма: на питейное заведение и автозаправочную станцию. Оба преступления были совершены в ночное время", - говорится в сообщении. При нападении на АЗС мужчина достал из кассы 224 тысячи рублей. Из кассового аппарата бара неизвестный забрал 8950 рублей. В обоих случаях использовался "предмет, внешне схожий с гранатой". С мест происшествия сотрудниками экспертно-криминалистического центра были изъяты трасологические следы и предмет, внешне схожий с чекой от гранаты, который был направлен на исследование, уточняет УМВД. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции пришли к выводу, что к совершению обоих нападений причастен один человек. "В ночь совершения нападения на бар выпал снег. В ходе осмотра прилегающей территории оперативники заметили на снежном покрове следы обуви нападавшего, скрывавшегося с места преступления. По ним полицейские вышли к месту жительства злоумышленника. Совместно с сотрудниками Росгвардии они задержали его", - отмечает УМВД. По данным ведомства, фигуранту 33 года, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и преступление против личности. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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происшествия, ивановская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ивановской области мужчина ограбил бар и АЗС

В Ивановской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на АЗС и бар

© Управление МВД России по Ивановской областиМужчина в Ивановской области ограбил бар и автозаправочную станцию
Мужчина в Ивановской области ограбил бар и автозаправочную станцию - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Управление МВД России по Ивановской области
Мужчина в Ивановской области ограбил бар и автозаправочную станцию
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РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Мужчина в Ивановской области ограбил бар и автозаправочную станцию, используя предмет, похожий на гранату, его нашли по следам на снегу, сообщило УМВД по региону.
«
"В полицию поступило два сообщения о совершении разбойных нападений в городе Кохма: на питейное заведение и автозаправочную станцию. Оба преступления были совершены в ночное время", - говорится в сообщении.
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При нападении на АЗС мужчина достал из кассы 224 тысячи рублей. Из кассового аппарата бара неизвестный забрал 8950 рублей. В обоих случаях использовался "предмет, внешне схожий с гранатой". С мест происшествия сотрудниками экспертно-криминалистического центра были изъяты трасологические следы и предмет, внешне схожий с чекой от гранаты, который был направлен на исследование, уточняет УМВД.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции пришли к выводу, что к совершению обоих нападений причастен один человек.
«
"В ночь совершения нападения на бар выпал снег. В ходе осмотра прилегающей территории оперативники заметили на снежном покрове следы обуви нападавшего, скрывавшегося с места преступления. По ним полицейские вышли к месту жительства злоумышленника. Совместно с сотрудниками Росгвардии они задержали его", - отмечает УМВД.
По данным ведомства, фигуранту 33 года, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и преступление против личности. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
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