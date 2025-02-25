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В Японии не ответили прямо на вопрос об эффективности санкций против России - РИА Новости, 25.02.2025
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07:08 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/yaponiya-2001400756.html
В Японии не ответили прямо на вопрос об эффективности санкций против России
В Японии не ответили прямо на вопрос об эффективности санкций против России - РИА Новости, 25.02.2025
В Японии не ответили прямо на вопрос об эффективности санкций против России
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос журналистов относительно эффективности санкций против России,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:08:00+03:00
2025-02-25T07:08:00+03:00
россия
украина
япония
есимаса хаяси
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос журналистов относительно эффективности санкций против России, ограничившись общей фразой о том, что Токио считает необходимыми "действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом". Генассамблея ООН одобрила в понедельник антироссийскую резолюцию по Украине. За неё проголосовали 93 страны, 65 воздержались, 18 были против. Среди проголосовавших против были США, Израиль и Венгрия. В ходе пресс-конференции во вторник журналисты попросили генсека кабмина дать оценку ситуации вокруг украинского конфликта на фоне принятия данной резолюции, а также спросили, считают ли власти эффективными антироссийские санкции в то время, когда Вашингтон предпринимает усилия по ведению дальнейших переговоров с Россией. "Двадцать четвертого февраля в ходе специальной сессии ГА ООН была принята резолюция по миру на Украине, представленная Украиной и ЕС, которая была одобрена большинством голосов, включая голос нашей страны", - отметил Хаяси. По его словам, Япония поддерживает эту резолюцию, "считая, что текущие дипломатические усилия, в том числе со стороны США и Европы, важны для завершения многолетнего конфликта и скорейшего достижения справедливого и устойчивого мира, и приветствует ее принятие". Касаясь вопроса про антироссийские санкции, генсекретарь подчеркнул, что Япония "считает, что для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине необходимо действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом". "Данная базовая позиция остается неизменной. Правительство выражает большой интерес к текущим событиям вокруг Украины и продолжит сотрудничать с международным сообществом в соответствии с этой нашей позицией", - добавил он. Кроме этого, Ёсимаса Хаяси уточнил, что в ходе проведенной накануне встречи лидеров стран G7 в формате видеоконференции премьер-министр Японии Сигэру Исиба " выразил готовность продолжать поддержку Украины и санкции против России". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250225/yaponiya-2001398878.html
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россия, украина, япония, есимаса хаяси, сигэру исиба, владимир путин, g7, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Украина, Япония, Есимаса Хаяси, Сигэру Исиба, Владимир Путин, G7, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
В Японии не ответили прямо на вопрос об эффективности санкций против России

Генсек Хаяси не ответил прямо об эффективности санкций Японии против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкЁсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Ёсимаса Хаяси. Архивное фото
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос журналистов относительно эффективности санкций против России, ограничившись общей фразой о том, что Токио считает необходимыми "действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом".
Генассамблея ООН одобрила в понедельник антироссийскую резолюцию по Украине. За неё проголосовали 93 страны, 65 воздержались, 18 были против. Среди проголосовавших против были США, Израиль и Венгрия. В ходе пресс-конференции во вторник журналисты попросили генсека кабмина дать оценку ситуации вокруг украинского конфликта на фоне принятия данной резолюции, а также спросили, считают ли власти эффективными антироссийские санкции в то время, когда Вашингтон предпринимает усилия по ведению дальнейших переговоров с Россией.
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"Двадцать четвертого февраля в ходе специальной сессии ГА ООН была принята резолюция по миру на Украине, представленная Украиной и ЕС, которая была одобрена большинством голосов, включая голос нашей страны", - отметил Хаяси.
По его словам, Япония поддерживает эту резолюцию, "считая, что текущие дипломатические усилия, в том числе со стороны США и Европы, важны для завершения многолетнего конфликта и скорейшего достижения справедливого и устойчивого мира, и приветствует ее принятие". Касаясь вопроса про антироссийские санкции, генсекретарь подчеркнул, что Япония "считает, что для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине необходимо действовать в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, исходя из того, что это является наиболее эффективным подходом".
"Данная базовая позиция остается неизменной. Правительство выражает большой интерес к текущим событиям вокруг Украины и продолжит сотрудничать с международным сообществом в соответствии с этой нашей позицией", - добавил он.
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Кроме этого, Ёсимаса Хаяси уточнил, что в ходе проведенной накануне встречи лидеров стран G7 в формате видеоконференции премьер-министр Японии Сигэру Исиба " выразил готовность продолжать поддержку Украины и санкции против России".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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