В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США
Генсек Хаяси: Япония будет следить за развитием отношений России и США
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии
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"Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства.
Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.
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