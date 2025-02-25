Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/yaponiya-2001398878.html
В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США
В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США - РИА Новости, 25.02.2025
В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США
Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:25:00+03:00
2025-02-25T06:25:00+03:00
в мире
россия
япония
сша
владимир путин
дональд трамп
есимаса хаяси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_f73fc0ca9c8175a318e2981a04318a35.jpg
ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии "Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства. Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.
https://ria.ru/20250220/japonija-2000490892.html
https://ria.ru/20250219/rossija-2000221685.html
россия
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_d340df93ed8fba1823b4bf5647db0714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, сша, владимир путин, дональд трамп, есимаса хаяси
В мире, Россия, Япония, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Есимаса Хаяси
В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США

Генсек Хаяси: Япония будет следить за развитием отношений России и США

© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Fotolia / nmann77
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Японии призвали Зеленского стать умнее
20 февраля, 10:53
"Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства.
Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Япония и Южная Корея после США вернутся в ТЭК России, заявил эксперт
19 февраля, 09:56
 
В миреРоссияЯпонияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЕсимаса Хаяси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала