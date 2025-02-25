https://ria.ru/20250225/yaponiya-2001398878.html

В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США

В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США - РИА Новости, 25.02.2025

В Японии заявили, что будут следить за развитием отношений России и США

Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T06:25:00+03:00

2025-02-25T06:25:00+03:00

2025-02-25T06:25:00+03:00

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ТОКИО, 25 фев - РИА Новости. Правительство Японии не станет комментировать слова президента России Владимира Путина о предложении американского лидера Дональда Трампа вдвое сократить оборонные расходы, но намерено продолжать внимательно следить за развитием отношений между США, РФ и Китаем, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Накануне Путин назвал хорошей идею Трампа сократить оборонные бюджеты США и России вдвое. При этом российский лидер добавил, что не может комментировать, как к этому отнесется КНР, но предположил, что она могла бы присоединиться потом, если захочет. Журналисты запросили у Хаяси комментарий с учетом высказанной ранее позиции Токио о том, что сокращение оборонного бюджета США может повлиять и на американские войска, размещенные в Японии "Да, мы осведомлены о заявлении президента Путина. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу всех заявлений, касающихся отношений между третьими странами, но наша страна будет внимательно отслеживать развитие отношений между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, которые могут оказать значительное влияние на важные международные вопросы. В этом контексте американские войска, находящиеся в Японии, играют незаменимую роль не только в защите нашей страны, но и в поддержке мира и стабильности в регионе", - подчеркнул генсек японского правительства. Хаяси также добавил, что Япония "продолжит повышать сдерживающий потенциал и возможности реагирования японо-американского альянса и намерена тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в решении стратегических вызовов региона", как было согласовано в ходе недавнего саммита лидеров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое.

https://ria.ru/20250220/japonija-2000490892.html

https://ria.ru/20250219/rossija-2000221685.html

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в мире, россия, япония, сша, владимир путин, дональд трамп, есимаса хаяси