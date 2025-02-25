https://ria.ru/20250225/yakutiya-2001396696.html

Крупнейший торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли в Батагае

Крупнейший торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли в Батагае - РИА Новости, 25.02.2025

Крупнейший торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли в Батагае

Самый крупный торгово-логистический центр в якутской Арктике открыл глава республики Айсен Николаев в поселке Батагай Верхоянского района, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:27:00+03:00

2025-02-25T05:27:00+03:00

2025-02-25T09:31:00+03:00

республика саха (якутия)

экономика

арктика

верхоянский улус

россия

айсен николаев

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ЯКУТСК, 25 фев - РИА Новости. Самый крупный торгово-логистический центр в якутской Арктике открыл глава республики Айсен Николаев в поселке Батагай Верхоянского района, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "В посёлке Батагай Верхоянского улуса 24 февраля, в понедельник, открыли торгово-логистический центр. Это девятый по счёту ТЛЦ в Арктике Якутии и самый крупный из всех имеющихся", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что объект возведён при финансовой поддержке Минвостокразвития России. "В новом ТЛЦ созданы все условия для длительного хранения продуктов и овощей, есть просторные тёплые и холодные склады, морозильные камеры и холодильники. Открытие нового торгово-логистического центра позволит наладить поставки продукции по низким ценам, увеличить ассортимент и повысить качество хранения продукции", - отметил на открытии Николаев. По данным регионального правительства, в скором времени ТЛЦ откроют ещё в четырёх районах, тогда такой сетью будут охвачена вся Арктика Якутии. По словам Николаева, перед министерством по развитию Арктики и делам народов Севера и Арктической торгово-логистической компанией стоит задача наладить "обратную поставку" местной продукции в Якутск. В столице республики для этого должен заработать цех по переработке продукции, поступающей из арктических районов. Ранее сообщалось, что реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250219/yakutiya-2000236910.html

https://ria.ru/20250207/nikolaev-1998036794.html

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экономика, арктика, верхоянский улус, россия, айсен николаев