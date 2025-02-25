https://ria.ru/20250225/yacheyka-2001556362.html
Жителям КЧР вынесли приговор за попытку создание экстремистской ячейки
Жителям КЧР вынесли приговор за попытку создание экстремистской ячейки - РИА Новости, 25.02.2025
Жителям КЧР вынесли приговор за попытку создание экстремистской ячейки
Карачаевский городской суд вынес приговор 13 жителям Карачаево-Черкесии, пытавшимся создать в регионе ячейку запрещенного на территории РФ экстремистского... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:49:00+03:00
2025-02-25T17:49:00+03:00
2025-02-25T17:49:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Карачаевский городской суд вынес приговор 13 жителям Карачаево-Черкесии, пытавшимся создать в регионе ячейку запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщила объединенная пресс-служба судов КЧР. "Карачаевский городской суд вынес приговор в отношении 13 подсудимых. Установлено, что жители г. Теберда К. и Г. не позднее января 2019 г., под влиянием экстремистской литературы, стали приверженцами "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. С января по март 2019 г. они решили создать в Карачаево-Черкесской Республике ячейку данной организации, запрещенной в Российской Федерации с 2010 г., для пропаганды и вербовки", – говорится в сообщении. Все участники разделяли экстремистскую идеологию, зная о запрете организации в России, и умышленно принимали участие в ее деятельности. Шестого декабря 2023 года преступная деятельность ячейки была пресечена правоохранительными органами. Подсудимые вину признали. Два организатора получили по 3 года и 2 месяца колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в деятельности религиозных организаций, на срок 4 года и с ограничением свободы на срок 2 года. "С. - в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц, с ограничением свободы на срок 1 год; К., Б., С. - в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год; А., Б., Б., К., Т., Х., Ч. - в виде лишения свободы на срок 2 года, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание им надлежит в колонии общего режима", – отметили в пресс-службе. Подсудимых признали виновными по ст. 282.2 УК РФ и ст. 222 УК РФ (организация деятельности запрещенного религиозного объединения, участии в его деятельности, незаконное хранение оружия). Приговор в законную силу не вступил.* Запрещена на территории России
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происшествия, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Жителям КЧР вынесли приговор за попытку создание экстремистской ячейки
В КЧР 13 человек осудили за попытку создания религиозной экстремистской ячейки
ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости.
Карачаевский городской суд вынес приговор 13 жителям Карачаево-Черкесии, пытавшимся создать в регионе ячейку запрещенного на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщила объединенная пресс-служба судов КЧР
.
"Карачаевский городской суд вынес приговор в отношении 13 подсудимых. Установлено, что жители г. Теберда К. и Г. не позднее января 2019 г., под влиянием экстремистской литературы, стали приверженцами "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. С января по март 2019 г. они решили создать в Карачаево-Черкесской Республике ячейку данной организации, запрещенной в Российской Федерации с 2010 г., для пропаганды и вербовки", – говорится в сообщении.
Все участники разделяли экстремистскую идеологию, зная о запрете организации в России
, и умышленно принимали участие в ее деятельности. Шестого декабря 2023 года преступная деятельность ячейки была пресечена правоохранительными органами. Подсудимые вину признали.
Два организатора получили по 3 года и 2 месяца колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в деятельности религиозных организаций, на срок 4 года и с ограничением свободы на срок 2 года.
"С. - в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц, с ограничением свободы на срок 1 год; К., Б., С. - в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год; А., Б., Б., К., Т., Х., Ч. - в виде лишения свободы на срок 2 года, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание им надлежит в колонии общего режима", – отметили в пресс-службе.
Подсудимых признали виновными по ст. 282.2 УК РФ и ст. 222 УК РФ (организация деятельности запрещенного религиозного объединения, участии в его деятельности, незаконное хранение оружия). Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещена на территории России