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В Житомире прогремели взрывы

В Житомире прогремели взрывы - РИА Новости, 25.02.2025

В Житомире прогремели взрывы

Взрывы раздались в Житомире на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в Житомире на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "5 канал". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 7.47 мск тревога звучит на всей территории Украины. "В Житомире были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в районе Черкасс, расположенных в центральной части Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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житомир, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины