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В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 25.02.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы раздались в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:36:00+03:00
2025-02-25T05:36:00+03:00
2025-02-25T05:36:00+03:00
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сумская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". В Сумской области объявлена воздушная тревога. "В Сумах слышен взрыв... В Сумах был слышен еще один взрыв", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001395554.html
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россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы