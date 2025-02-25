https://ria.ru/20250225/vzryvy-2001385367.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.02.2025

В Харькове прогремели взрывы

Новая серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 25.02.2025

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специальная военная операция на украине

харьков

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове слышна новая серия взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250224/vzryvy-2001373622.html

харьков

россия

харьковская область

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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины