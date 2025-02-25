https://ria.ru/20250225/vyplaty-2001546202.html
Верхневолжье продлило действие увеличенного размера выплаты контрактникам
Верхневолжье продлило действие увеличенного размера выплаты контрактникам - РИА Новости, 25.02.2025
Верхневолжье продлило действие увеличенного размера выплаты контрактникам
Власти Тверской области продлили до 31 мая 2025 года включительно срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:01:00+03:00
2025-02-25T17:01:00+03:00
2025-02-25T17:01:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Тверской области продлили до 31 мая 2025 года включительно срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба облправительства. Решение принято на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя. В пресс-службе напомнили, что решением главы региона в октябре прошлого года в Тверской области размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы, был увеличен до 2 миллионов рублей. С учетом региональной выплаты и размера федеральной военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей. В Тверской области также предоставляют единовременную денежную выплату жителям, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного к службе гражданина. Срок подачи заявления на предоставление данной единовременной выплаты также продлён по 31 мая 2025 года включительно. Для поступления на военную службу необходимо обращаться в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по Тверской области по адресу: Тверь, улица Игоря Баталова, дом 2. Телефоны: 8(4822) 36-09-80 или 8-962-240-87-14.
https://ria.ru/20250220/zadachi-2000596275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
Верхневолжье продлило действие увеличенного размера выплаты контрактникам
Действие увеличенного размера выплаты контрактникам продлили в Тверской области
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Тверской области продлили до 31 мая 2025 года включительно срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба облправительства.
Решение принято на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.
В пресс-службе напомнили, что решением главы региона в октябре прошлого года в Тверской области размер единовременной региональной выплаты гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы, был увеличен до 2 миллионов рублей.
С учетом региональной выплаты и размера федеральной военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получают единовременно 2,4 миллиона рублей.
В Тверской области также предоставляют единовременную денежную выплату жителям, оказавшим содействие в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного к службе гражданина. Срок подачи заявления на предоставление данной единовременной выплаты также продлён по 31 мая 2025 года включительно.
Для поступления на военную службу необходимо обращаться в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по Тверской области по адресу: Тверь, улица Игоря Баталова, дом 2. Телефоны: 8(4822) 36-09-80 или 8-962-240-87-14.