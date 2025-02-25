https://ria.ru/20250225/vsu-2001546756.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 25.02.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому района Горловки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе снаряды... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:02:00+03:00

2025-02-25T17:02:00+03:00

2025-02-25T17:03:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому района Горловки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе снаряды кассетного типа, сообщили в Telegram-канале управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.По данным управления, ВСУ с 15.40 по 16.15 выпустили еще шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому района Горловки. Мэр города Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате украинской вооружённой агрессии частично обесточены жилой массив "Комсомолец" и посёлки шахты имени Ю. А. Гагарина и Химик. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250224/vsu-2001336537.html

https://ria.ru/20250223/vsu-2001170627.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, стирол