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Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/vsu-2001545701.html
Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ
Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025
Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ
Вступил в силу приговор жителю Орла, которого осудили к 9 годам лишения свободы за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:00:00+03:00
2025-02-25T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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ТУЛА, 25 фев – РИА Новости. Вступил в силу приговор жителю Орла, которого осудили к 9 годам лишения свободы за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. "Вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданина Российской Федерации, намеревавшегося принять участие в деятельности террористической организации. Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в совершении инкриминированного преступления. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием 4 лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ходе следствия было установлено, что осужденный являлся сторонником проукраинских взглядов, установил связь с украинским военизированным объединением, признанным террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена, и выразил намерение переехать на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ. Фигурант также обратился в государственные организации Украины, чтобы получить содействие в переезде на территорию страны, подготовил необходимые для этого документы. Также суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250220/prigovor-2000467470.html
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происшествия, украина, орел, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Орел, Россия, Вооруженные силы Украины
Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ

Жителя Орла осудили на девять лет за попытку уехать на Украину и воевать за ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ТУЛА, 25 фев – РИА Новости. Вступил в силу приговор жителю Орла, которого осудили к 9 годам лишения свободы за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданина Российской Федерации, намеревавшегося принять участие в деятельности террористической организации. Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в совершении инкриминированного преступления. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием 4 лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В ходе следствия было установлено, что осужденный являлся сторонником проукраинских взглядов, установил связь с украинским военизированным объединением, признанным террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена, и выразил намерение переехать на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ. Фигурант также обратился в государственные организации Украины, чтобы получить содействие в переезде на территорию страны, подготовил необходимые для этого документы.
Также суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей.
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