https://ria.ru/20250225/vsu-2001545701.html

Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ

Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025

Жителя Орла осудили за намерение воевать за ВСУ

Вступил в силу приговор жителю Орла, которого осудили к 9 годам лишения свободы за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:00:00+03:00

2025-02-25T17:00:00+03:00

2025-02-25T17:00:00+03:00

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ТУЛА, 25 фев – РИА Новости. Вступил в силу приговор жителю Орла, которого осудили к 9 годам лишения свободы за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. "Вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданина Российской Федерации, намеревавшегося принять участие в деятельности террористической организации. Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в совершении инкриминированного преступления. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием 4 лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ходе следствия было установлено, что осужденный являлся сторонником проукраинских взглядов, установил связь с украинским военизированным объединением, признанным террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена, и выразил намерение переехать на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ. Фигурант также обратился в государственные организации Украины, чтобы получить содействие в переезде на территорию страны, подготовил необходимые для этого документы. Также суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250220/prigovor-2000467470.html

https://ria.ru/20250218/melnikovy-2000092745.html

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происшествия, украина, орел, россия, вооруженные силы украины