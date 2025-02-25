https://ria.ru/20250225/vsu-2001532264.html

Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник

Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник - РИА Новости, 25.02.2025

Боевики ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, сообщил источник

Украинские войска готовятся отступать из Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:14:00+03:00

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2025-02-25T16:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сумская область

суджа

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска готовятся отступать из Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях", — сказал собеседник агентства.По его словам, украинская армия испытывает серьезные проблемы с логистикой из-за активных действий ВС России. Кроме того, трассу из Юнаковки Сумской области в Суджу боевики ВСУ стали называть дорогой смерти, после того как российские войска взяли ее под огневой контроль. "Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона (до 500 человек), то на сегодняшний день ротация производится до роты (до 100 человек) с потерями 15-20 процентов", — добавил источник. Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 63 325 военнослужащих и 381 танк.В Курской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250225/spetsoperatsiya-2001233304.html

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001462329.html

курская область

сумская область

суджа

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курская область, сумская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины