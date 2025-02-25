https://ria.ru/20250225/vsu-2001530569.html

Суд вынес приговор боевикам ВСУ, обстреливавших жителей Курской области

Суд вынес приговор боевикам ВСУ, обстреливавших жителей Курской области - РИА Новости, 25.02.2025

Суд вынес приговор боевикам ВСУ, обстреливавших жителей Курской области

Вынесен приговор в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, которые неоднократно открывали огонь по мирному населению Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:06:00+03:00

2025-02-25T16:06:00+03:00

2025-02-25T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вынесен приговор в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, которые неоднократно открывали огонь по мирному населению Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ), уточнили в ведомстве. "Приговором суда Олексюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года четверо украинских военнослужащих в составе ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ для совершения теракта. "Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, указанные лица с применением оружия запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - добавили в ведомстве. В ходе боевых действий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны военнослужащими ВС РФ.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001517195.html

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россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф