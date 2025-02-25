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Суд вынес приговор боевикам ВСУ, обстреливавших жителей Курской области
Суд вынес приговор боевикам ВСУ, обстреливавших жителей Курской области - РИА Новости, 25.02.2025
Суд вынес приговор боевикам ВСУ, обстреливавших жителей Курской области
Вынесен приговор в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, которые неоднократно открывали огонь по мирному населению Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:06:00+03:00
2025-02-25T16:06:00+03:00
2025-02-25T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вынесен приговор в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, которые неоднократно открывали огонь по мирному населению Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ), уточнили в ведомстве. "Приговором суда Олексюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года четверо украинских военнослужащих в составе ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ для совершения теракта. "Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, указанные лица с применением оружия запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - добавили в ведомстве. В ходе боевых действий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны военнослужащими ВС РФ.
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россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Суд вынес приговор боевикам ВСУ, обстреливавших жителей Курской области
Суд вынес приговор солдатам ВСУ, обстреливавших мирных жителей в Курской области
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вынесен приговор в отношении боевиков вооруженных формирований Украины, которые неоднократно открывали огонь по мирному населению Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Доказательства, собранные военными следственными органами СК России
, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области
(пункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ), уточнили в ведомстве.
"Приговором суда Олексюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года четверо украинских военнослужащих в составе ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ для совершения теракта.
"Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, указанные лица с применением оружия запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - добавили в ведомстве.
В ходе боевых действий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны военнослужащими ВС РФ.