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ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в Курской области - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 220 боевиков ВСУ, два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:29:00+03:00
2025-02-25T13:29:00+03:00
2025-02-25T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 220 боевиков ВСУ, два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в Курской области
МО: потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 220 солдат и два танка