https://ria.ru/20250225/vsu-2001474844.html

ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:24:00+03:00

2025-02-25T12:24:00+03:00

2025-02-25T12:26:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250225/vojska-2001404938.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)