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ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:24:00+03:00
2025-02-25T12:24:00+03:00
2025-02-25T12:26:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, уничтожены два склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО