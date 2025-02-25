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ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/vsu-2001429374.html
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:21:00+03:00
2025-02-25T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Казачьи Лагеря, Пролетарка, Новая Маячка, Каховка, Корсунка.
https://ria.ru/20250224/tavriysk-2001240047.html
днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Казачьи Лагеря, Пролетарка, Новая Маячка, Каховка, Корсунка.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВСУ нанесли удар по херсонскому Таврийску
Вчера, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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