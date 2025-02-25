https://ria.ru/20250225/vsu-2001429374.html
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:21:00+03:00
2025-02-25T10:21:00+03:00
2025-02-25T10:21:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 артиллерийских удара. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Таврийск, Новая Каховка, Каиры, Большие Копани, Алешки, Казачьи Лагеря, Пролетарка, Новая Маячка, Каховка, Корсунка.
https://ria.ru/20250224/tavriysk-2001240047.html
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области