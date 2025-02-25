https://ria.ru/20250225/vsu--2001476126.html

ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 25.02.2025

ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера"

Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Липцов, потери противника составили до 35... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:28:00+03:00

2025-02-25T12:28:00+03:00

2025-02-25T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

волчанск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Липцов, потери противника составили до 35 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, россия, волчанск