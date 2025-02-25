https://ria.ru/20250225/vsu--2001476126.html
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера"
Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Липцов, потери противника составили до 35... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:28:00+03:00
2025-02-25T12:28:00+03:00
2025-02-25T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Группировка "Север" на харьковском направлении нанесла поражение украинским формированиям у Волчанска и Липцов, потери противника составили до 35 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, россия, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Волчанск
ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера"