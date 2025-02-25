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ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 85 военных, боевая бронированная РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:27:00+03:00
2025-02-25T12:27:00+03:00
2025-02-25T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 85 военных, боевая бронированная машина, автомобиль и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр"