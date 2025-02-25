Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак
Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения бездомных собак
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак, сообщает пресс-служба палаты.
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"Председатель ГД Вячеслав Володин поручил Комитету ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак", - говорится в сообщении.
Председатель Госдумы отметил, что "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать", и призвал принять необходимое решение по защите детей.
"Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по охране семьи, материнства, отцовства, детства. Они более объективно подойдут к этому вопросу. Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
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