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Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак - РИА Новости, 25.02.2025
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14:59 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/volodin-2001514144.html
Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак
Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак - РИА Новости, 25.02.2025
Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:59:00+03:00
2025-02-25T14:59:00+03:00
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак, сообщает пресс-служба палаты. "Председатель ГД Вячеслав Володин поручил Комитету ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак", - говорится в сообщении. Председатель Госдумы отметил, что "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать", и призвал принять необходимое решение по защите детей. "Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по охране семьи, материнства, отцовства, детства. Они более объективно подойдут к этому вопросу. Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак

Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения бездомных собак

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак, сообщает пресс-служба палаты.
«
"Председатель ГД Вячеслав Володин поручил Комитету ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак", - говорится в сообщении.
Председатель Госдумы отметил, что "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать", и призвал принять необходимое решение по защите детей.
"Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по охране семьи, материнства, отцовства, детства. Они более объективно подойдут к этому вопросу. Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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