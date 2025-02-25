https://ria.ru/20250225/volodin-2001514144.html

Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак

Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак - РИА Новости, 25.02.2025

Володин поручил подготовить нормы о защите детей от нападения собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:59:00+03:00

2025-02-25T14:59:00+03:00

2025-02-25T14:59:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак, сообщает пресс-служба палаты. "Председатель ГД Вячеслав Володин поручил Комитету ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак", - говорится в сообщении. Председатель Госдумы отметил, что "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать", и призвал принять необходимое решение по защите детей. "Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по охране семьи, материнства, отцовства, детства. Они более объективно подойдут к этому вопросу. Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

https://ria.ru/20250219/sobaki-2000422919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф