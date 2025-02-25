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ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 25.02.2025 (обновлено: 13:06 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/voennye-2001484526.html
ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ
ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025
ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:05:00+03:00
2025-02-25T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, средства ПВО сбили 97 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144-х районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250224/udar-2001216009.html
https://ria.ru/20250225/udar-2001473794.html
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россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США
ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по местам производства дронов ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, средства ПВО сбили 97 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144-х районах", - говорится в сообщении.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВС России ударили по военным заводам в Киеве
Вчера, 10:05
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
ВС России ударили по украинским военным аэродромам
12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСША
 
 
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