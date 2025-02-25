https://ria.ru/20250225/voennye-2001484526.html

ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ

ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.02.2025

ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ

Авиация и артиллерия России нанесли поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:05:00+03:00

2025-02-25T13:05:00+03:00

2025-02-25T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, средства ПВО сбили 97 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144-х районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250224/udar-2001216009.html

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