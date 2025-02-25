ВС России нанесли огневое поражение местам производства БПЛА ВСУ
Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по местам производства дронов ВСУ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, средства ПВО сбили 97 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144-х районах", - говорится в сообщении.
ВС России ударили по военным заводам в Киеве
Вчера, 10:05
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц специальной военной автомобильной техники.